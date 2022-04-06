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    檢察總長卸任牽連檢察長調動 劍青檢改籲法務部提早作業

    劍青檢改今籲請法務部，循去年度作法，提前約1個月公告遴任作業程序，讓檢審委員能提早準備，及儘早接受全國檢察官及各界的意見後，向部長推薦最適首長人選。 （資料照）

    劍青檢改今籲請法務部，循去年度作法，提前約1個月公告遴任作業程序，讓檢審委員能提早準備，及儘早接受全國檢察官及各界的意見後，向部長推薦最適首長人選。 （資料照）

    2022/04/06 16:34

    〔記者錢利忠／台北報導〕檢察總長江惠民將於今年5月7日任期屆滿卸任，總統蔡英文已提名高等檢察署檢察長邢泰釗接任檢察總長，屆時全國檢察長將同步異動，由基層檢察官組成的劍青檢改今天籲請法務部，循去年度作法，提前約1個月公告遴任作業程序，讓檢審委員能提早準備，及儘早接受全國檢察官及各界的意見後，向部長推薦最適首長人選。

    劍青檢改指出，往昔，檢察長的遴選程序未公開、透明，缺乏公開徵求名單及廣蒐意見等程序，經常淪為「高層交辦口袋名單，票選委員紛受各方請託」的狀況，以致「會前會」隱晦運作，全國不知何人報名，最後突襲夾帶若干不服眾望的名單，飽受黑箱之譏。

    直到前年度開創9位票選委員聯名辦理公告徵求推薦，以及廣蒐意見的作法，透過公開、透明及階段時程，讓所有候選人的領導能力及辦案風評，皆須受到全國檢察官同儕的審視，從中舉薦讓部長圈選，票選委員是否客觀、公正推薦，也必須受到全國檢視。去年仍延續此作法辦理，獲各界一致肯定。

    劍青檢改表示，今年5月7日檢察總長卸任，有鑑於總統蔡英文已於3月31日將新任人選咨文送至立法院，預期近日將進行審議，屆時全國檢察長應會同步異動，而部長圈選日期，以及檢審會提交名單日期，都需在異動日前數日完成，目前已進入1個月倒數時間，為避免過去的倉促情況重演，建請法務部儘早作業，能在約1個月前公告檢審會審議遴任檢察長的開會時間，缺額數亦能及早公告，建立優良慣例，讓程序公開透明，也讓檢審委員提早準備，並能儘早接受全國檢察官及各界意見，向法務部長推薦最適首長人選。

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