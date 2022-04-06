父8日告別式 嘉市議員戴寧再度聲請具保停押遭駁回

前嘉市議員戴建三將於8日舉行告別式，會場設在東門圓環旁的公明路上。（記者丁偉杰攝）

2022/04/06 15:48

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕無黨籍嘉義市議員戴寧涉嫌詐領助理費案，在嘉義看守所羈押禁見期間，遭逢父親、前嘉市議員戴建三過世，戴建三將於4月8日舉行告別式，戴寧母親賴惠勉在其臉書貼文「讓逝者圓滿，讓子女不留遺憾」希望檢方能讓戴寧回家盡孝，戴寧的委任律師日前再度為戴寧聲請具保停押，嘉義地院認為羈押原因仍然存在，今天裁定駁回。

嘉義地院表示，本案被告戴寧羈押原因仍存在，嘉義地檢署檢察官亦表示戴寧所涉嫌犯罪事實，還在調查釐清中，不宜給予交保，因此法官認為維持羈押裁定，尚屬適當且有必要，駁回聲請。

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戴寧委任律師陳澤嘉向嘉院再度聲請具保停押理由，包括戴寧自3月13日羈押禁見至今已逾3週，未拒絕配合或企圖藏匿，也未聯繫或影響相關證人，且證人已於偵查中具結作證，相關證據已扣押，無串證、滅證之虞。

戴母賴惠勉前幾天在臉書貼文，提到戴寧在父親過世後「頭七缺席、三七還是缺席了」、「戴寧媽媽的我都問過了、相關人也都偵訊再偵訊…檢察官大人，讓我的查某仔回來盡盡孝道吧…讓她陪著疼愛她的亡父走最後幾天…」道出戴寧無法回家克盡孝道，讓人情何以堪。

戴建三於3月20日凌晨病逝，戴寧未能見到父親最後一面，戴寧委任律師陳澤嘉向嘉院聲請具保停押遭駁回，後來向嘉義看守所申請戒護返家奔喪，23日清晨6點戴寧由看守所人員戒護回到嘉市中正路老家向父親靈前上香，短暫停留約15分鐘。

戴寧上手銬、腳鐐在靈堂前跪爬、哭泣的奔喪畫面曝光，引發民眾批評不近人情，包括陳明文、王美惠、蔡易餘、吳玉琴、邱泰源等5名嘉義縣市出身的民進黨籍立委3月25日拜會法務部長蔡清祥表達抗議，希望法務部戒具使用應符合比例原則，兼顧人情義理與風俗民情。

嘉義市議員戴寧戴手銬腳鐐奔喪畫面引發熱議。（民眾提供）

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