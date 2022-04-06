騎士妻控夫騎單車被後方轎車按喇叭 下車理論竟遭輾爛單車

黑色轎車疑似對前方單車逼車、按喇叭。（記者王冠仁翻攝）

2022/04/06 14:00

〔記者王冠仁／台北報導〕清明連假期間，許多民眾都外出掃墓、出遊，但台北市北投區卻因此發生一起轎車與單車擦撞且轎車肇事逃逸的交通事件。單車騎士的妻子在臉書發文指控，該輛轎車當時疑似朝單車逼車、按喇叭，最後還趁單車騎士下車理論時，直接輾過路旁單車揚長而去；對此，轄區警方指出，目前已根據跟輛轎車的車籍資料，將於今天下午傳喚駕駛到案說明。

一名單車騎士的妻子在臉書發文指控，她丈夫和朋友昨天早上7時許，騎單車行經台北市北投區惇敘高工前行義路轉陽投公路段，忽然遭後方一輛黑色本田轎車逼車、連續按喇叭；她先生停下單車下車與本田轎車駕駛理論，想不到對方搖下車窗咆哮，還直接踩油門輾壓自行車後離去，導致單車支架多處斷裂、輪組破損，無法維修。

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貼文中還說，當時雖然附近的員警隨即上前協助，但肇事車輛已經離開現場。

對此，轄區北投分局表示，當日上午因掃墓車潮，警方在路中有擺放交通錐做車流管制，研判轎車駕駛不耐前方單車行車速度較慢才發生這起交通糾紛。警方事後擴大調閱周邊監視器畫面，目前已掌握轎車車籍資料，將於今天下午傳喚駕駛到案說明。

警方也說，轎車雖然肇事逃逸但沒有人受傷，因此屬於行政罰，屆時將對轎車駕駛開罰。警方也呼籲，用路人於道路上行駛遇管制時應耐心等候，彼此間相互體諒禮讓，勿逞一時之快或意氣用事，以維護車輛通行秩序。

單車被輾爛。（記者王冠仁翻攝）

單車被輾爛。（記者王冠仁翻攝）

單車騎士妻子在臉書發文指控。（記者王冠仁翻攝）

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