破獲「真人女荷官」線上賭場 13辣妹爆乳上陣

「真人女荷官」穿著清涼小禮服上線。（記者張瑞楨翻攝）

2022/04/06 13:28

〔記者張瑞楨／台中報導〕刑事局中部打擊犯罪中心上月22日，於台中市西屯一處住商大樓，破獲「偵破真人女荷官線上直播百家樂賭博機房案」，查獲13名辣妹，穿著露乳溝的清涼小禮服，透過直播與賭客博奕，這13名「女荷官」年齡介於20至30歲之間，長相與身材都特意挑選過，分成三班上陣，晚班薪水5萬6000元起，警方將這13人與後台3名工作人員，共16人依賭博罪法辦，至於賭資與幕後老闆，還在追查中。

中打（刑事警察局第六大隊第三隊）指出，上述線上賭博平台，成立約半年之久，標榜線上直播、真人女荷官，由賭客先購買線上點數，再透過平台，由女荷官主持賭局，對賭「百家樂」，此平台24小時都有線上直播，隨即可加入賭局，警方到場時，發現裡面有六組攝影直播設備，也就是任何時間，隨時有6名女荷官上線。

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這13名「女荷官」年齡20至30歲，學歷介於高中至大學，都經過挑選，口才頗佳，外貌素質亦不差，一律穿著露「事業線」上線，警方還查扣賭博集團制訂的公司規章，員工（女荷官）薪資制度，設有「底薪」、「考核」、「全勤」、「勞健保補貼」、「餐費」及「夜班津貼」等福利，激勵績效卓著的女荷官，採用企業化經營管理，其中，早班起新4萬8000元，中班5萬元，晚班則是5萬6000元。

不過，此一線上賭博平台，賭資透過後台轉帳，警方現場雖查扣16萬元現金，但實際賭資與幕後老闆仍不詳，警方將13名辣妹與3名工作人員共16人，依賭博罪偵辦。

線上賭博平台用美女招攬賭客，圖為平台的入口網站。（記者張瑞楨翻攝）

「真人女荷官」穿著清涼小禮服上線，隨時有6人在線上。（記者張瑞楨翻攝）

「真人女荷官」穿著清涼小禮服上線，圖為攝影現場。（記者張瑞楨翻攝）

警方把13名「真人女荷官」與3名後台工作人員共16人，依賭博罪法辦。（記者張瑞楨翻攝）

警方查扣的薪資表，「真人女荷官」晚班起薪5萬6000元。（記者張瑞楨翻攝）

警方把13名「真人女荷官」與3名後台工作人員共16人，依賭博罪法辦。（記者張瑞楨翻攝）

警方於「真人女荷官」線上賭博網站機房內查扣證物。（記者張瑞楨翻攝）

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