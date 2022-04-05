基隆市警局群聚感染清零 全員陸續恢復上班

中央流行疫情指揮中心蘇家彬醫師今早到警局疫調勘驗，建議明日起警局可正常上班。（記者吳昇儒攝）

2022/04/05 23:23

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市警局群聚感染案，昨天警察局1139人實施全員PCR採檢，今天篩檢結果僅一名內勤人確診，林市長於今日下午記者會特別提及中央流行疫情指揮中心蘇家彬醫師今早到警局疫調勘驗，發現確診者在上月底即居家辦公，未至警察局上班，判斷可能於居家或社區遭到感染，並非職場感染，建議明日警察局可正常上班。

市長林右昌於記者會上指出，警局全員篩檢後，有一名人員PCR結果為陽性，這名人員家住新北市三重地區，有兩名室友，3月28日進行PCR篩檢時，結果為陰性，3月29日至4月3日快篩結果，均為陰性，直至昨日篩檢才發現確診，CT值為29，判定為社區感染，與警局群聚無關。

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基隆市警察局爆發疫情後，共有20多名位官警、文職人員及其家屬確診，並有114位人員居家隔離，其中刑警確診及居隔人數更高達近四成刑警人數。

署長陳家欽為穩定基隆市治安，調度基港務警察總隊、保三總隊及刑事局等單位，全力協助基隆市警局，從3月底至4月5日基隆港務警察總隊共支援了171班巡邏、303人次警力協助市區巡邏，另外該總隊及保三總隊刑事人員每天支援8名刑警協助基隆市疫調工作，刑事警察局也派員支援刑案現場的勘察採證，使基隆市沒有出現治安空窗。

局長劉耀欽特別感謝支援同仁協助，另居隔中警力將陸續恢復正常上班或執勤，並要求全員加強清消及強化自主健康管理，避免疫情再度復發。

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