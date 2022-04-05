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    荖濃溪谷溯溪登達芬尖山 1山友遭落石砸臉 空勤吊掛送醫

    趙姓隊員今天在桃源山區荖濃溪谷不慎遭落石擊中臉部，口鼻持續大量出血且意識不清，空勤總隊直升機獲報立即趕往救援。（民眾提供）

    趙姓隊員今天在桃源山區荖濃溪谷不慎遭落石擊中臉部，口鼻持續大量出血且意識不清，空勤總隊直升機獲報立即趕往救援。（民眾提供）

    2022/04/05 17:21

    〔記者蘇福男／高雄報導〕1支由溯溪協會組成的8人隊伍，前往高雄市桃源區中之關下切荖濃溪谷溯溪登達芬尖山，1名隊員今天上午不慎遭落石擊中臉部，口鼻持續大量出血且意識不清，空勤總隊直升機獲報立即趕往救援，受傷山友目前已被送往義大醫院治療。

    高市消防局是在今天（5日）上午10點多接獲民眾報案，指溯溪協會一行8人隊伍，4月2日從桃源區中之關下切荖濃溪谷溯溪登達芬尖山，預計10日於東埔結束行程，未料，1名趙姓隊員今天上午在荖濃溪谷不慎遭落石擊中臉部，口鼻持續大量出血且意識不清，其他隊員趕緊向高市消防局求援。

    消防局立即派遣4名山搜人員偕同梅山管制站2名巡山員前往救援，經情蒐研擬路線後，發現待救位置需步行3天才能抵達，為及時搶救，立即申請空勤總隊直升機支援，下午2點14分空勤總隊直升機（NA-713）完成吊掛，並於2點38分降落朧祥公園後，交由美濃救護車載往義大醫院治療。

    高市消防局呼籲，民眾進行溯溪活動應由合格教練帶領，並注意各項安全裝備，如頭盔、救生衣、護膝、溯溪鞋等安全確保裝備，請勿任意取下，隨身攜帶通訊設備，並下載119報案APP，遇到狀況立即向外界求援，並尋找安全避難處所等待救援。

    空勤總隊直升機降落朧祥公園後，受傷山友交由美濃救護車送往義大醫院治療。（民眾提供）

    空勤總隊直升機降落朧祥公園後，受傷山友交由美濃救護車送往義大醫院治療。（民眾提供）

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