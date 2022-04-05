懷孕5個月女子龍山寺站如廁 意外產下早產嬰兒

蘇女在捷運龍山寺站內的女廁早產。（北捷提供）

2022/04/05 17:12

〔記者王冠仁／台北報導〕35歲蘇姓女子懷孕5個月，她並非被社會局列管的街友，但她近來經常在台北市艋舺公園周邊流連、露宿。她今天早上到捷運龍山寺站內的女廁上廁所，但經過許久都沒有出來，她的朋友找不到人，前往女廁查看，赫然發現她在女廁早產；她朋友嚇得通報救護人員，目前早產嬰孩已經被送往台大兒童醫院加護病房救治。

台北市消防局今天早上11時50分接獲報案，民眾聲稱有一名女子在捷運龍山寺內的女廁，產下一名5個月大的早產嬰孩；救護人員火速趕到現場，將蘇姓孕婦與早產嬰孩載往醫院，目前嬰孩仍在台大兒童醫院的加護病房觀察。

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據了解，今天早上11時30分，蘇女正在艋舺公園附近跟朋友聊天，但她忽然覺得腹痛、想上廁所，她於是跑到捷運龍山寺站內的女廁。但她20分鐘後都還沒有回來，朋友擔心她發生意外前往廁所查看，意外發現她產下嬰孩。

警方說，這名蘇姓女子的丈夫先前因案入監服刑，丈夫入監後她發現自己懷孕，她疑擔心自己無法獨力照顧小孩、精神狀況不佳，近日經常跑到艋舺公園溜搭、露宿，狀似街友，但實際上她並非被社會局列管的街友。

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