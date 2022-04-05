「江湖救急」要7萬變7千 前科男子撂人砸店再吃官司

棋牌社被砸。（記者王冠仁翻攝）

2022/04/05 13:10

〔記者王冠仁／台北報導〕41歲林姓男子因案被判刑5個月，可易科罰金，但他籌不出錢；為了免於牢獄之災，他想起陳姓友人在經營棋牌社，手頭可能比較闊綽能夠幫忙「江湖救急」。他與陳聯繫開口索討7萬元，但陳聲稱近來生意不好，只能給1萬；他依約前往拿錢時，棋牌社員工卻只拿7千元給他，他認為被看不起，找來2名同夥砸店，林也因此再吃上一條官司。

警方調查，林男有多起刑案前科，他日前又因為涉犯一起傷害案被法院判刑5個月、可易科罰金；但林男混得不好，籌措不出易科罰金所需的款項，但他又不想坐牢。他想起一名陳姓友人在台北市萬華區開設棋牌社，他以為棋牌社「日進斗金」，於是打電話給陳尋求幫忙。

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林向陳索討7萬元，但陳聲稱近來因為疫情、生意不好，只能提供1萬元；林認為「無魚，蝦嘛好」，於是依約前往位在長沙街二段上的棋牌社拿錢。

不過，陳可能沒有交代好，也可能是員工忘記，當林上門拿錢時，現場員工只拿了7千元給他。林「要7萬，拿7千」，認為陳故意不給他面子，心生不滿，決心給對方一個教訓。

林事後找來46歲吳姓男子及42歲徐姓男子，在上月26日凌晨2時許，以鐵鎚砸毀棋牌社的玻璃、兌幣機後逃離。陳發現鬧事者就是林，隨即報警。

警方當天下午就循線逮捕林，再逮吳、徐2人，他們3人最後被警方依妨害秩序罪、恐嚇罪、毀損罪送辦。

棋牌社被砸。（記者王冠仁翻攝）

棋牌社被砸。（記者王冠仁翻攝）

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