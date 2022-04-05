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    台男娶不到中國妻 怒嗆前妻「雜種」還恐嚇要「刀刀見骨」

    高雄地院。（資料照）

    高雄地院。（資料照）

    2022/04/05 11:12

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕黃姓男子和妻子離婚後，想在中國娶妻另組家庭，但前妻不肯幫忙把離婚證書寄給他，讓身在中國的黃男無法順利領證結婚，黃男氣炸，連傳14封簡訊怒嗆前妻「雜種」，還恐嚇要「刀刀見骨」，法官依恐嚇罪判拘40天。

    判決指出，黃男和前妻於2018年6月離婚後，隔年1月，他想和中國籍的新女友登記結婚，但因沒有準備好相關文件，無法登記結婚領證，他隔海要求前妻幫忙寄送兩人的離婚證明到中國，但前妻不想理他。

    黃男遲遲拿不到前一段婚姻的離婚證明，無法如願在中國成家，竟氣得跨海連傳14封簡訊，嗆前妻「雜種」、「妓女」，還揚言要「刀刀見骨」，前妻心生恐懼，直接拿簡訊去警局報案提告。

    高雄地院審理時，黃男坦承犯行，但辯稱自己沒有恐嚇的犯意，只是希望前妻配合去辦理離婚公證文件，讓他可以順利在中國再婚；前妻出庭時則狂翻白眼，直說她跟黃男離婚後，兩人已無任何關係，黃男想要離書證明，可以自己回來台灣辦理，自己沒有義務幫這些忙。

    法官認為，黃男傳恐嚇簡訊時，人雖然在中國，但內容一再提及自己即將回台「讓你好看」，前妻也因此身心備受焦熬，還得求助身心科門診，因此依恐嚇罪判拘40天，得易科罰金，可上訴。

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