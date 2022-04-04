「丟丟妹」爸嗆聲彰化直播主被告 強調「幹」是語助詞

丟丟妹的爸爸李慶福「福哥」，本身也是直播主。（資料照，記者劉曉欣翻攝）

2022/04/04 17:55

〔記者劉曉欣／彰化報導〕直播拍賣主「丟丟妹」的爸爸「福哥」李慶福挨告！彰化市李姓直播主向警方報案，指控「福哥」在其直播叫賣時留言嗆聲「幹」，還有自稱是「福哥」朋友打電話恐嚇；但「福哥」則強調「幹」只是語助詞；警方訊後以恐嚇及公然侮辱罪嫌函送彰化地檢偵辦。

彰化警分局表示，昨天受理彰化市李姓直播主報案，指控「福哥」李慶福4月2日在其進行直播時留言用不雅字眼開罵「聽你在狗屁」、「有種來」、「幹」，同時還有自稱是「福哥」的友人打電話恐嚇，讓其心生恐懼。

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警方調查發現，「福哥」到案說明強調，因為不滿對方在介紹所賣牛肉直誇自己是真空包裝，有暗示別人的產品來源不清，才會心生不爽在底下留言，，而對方也持續對他叫囂，他才會留言「有種來」，就是要對方來對質，至於留言「幹」，這只是語助詞，沒有其他意思，至於林姓友人打電話給對方，只是要勸架；林男也否認有恐嚇之意。

彰化警分局偵查隊長姚志明強調，在受理報案後，已同步聯絡和美警分局進行約制，避免兩方直播主的紛爭擴大，目前只有李姓直播主提告，「福哥」是否要提出告訴，還要再進行調查。

「福哥」挨告後表示，對方從去年介紹自家牛肉的方式讓他賭爛，他才會去留言，至於「幹」是發語詞，意思是「幹什麼」，並非嗆聲。

「丟丟妹」的父親與叔叔兩家住在伸港鄉兩棟相鄰透天厝，「丟丟妹」叔叔住處今年初遭蒙面雙匪持槍行搶案後，後來槍擊案主嫌輕生身亡，「丟丟妹」的叔叔與當天現場打牌的人因坦承打麻將，而被以賭博罪嫌移送偵辦。

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直播主「丟丟妹」的爸爸「福哥」，跑去彰化市直播主在直播時留言嗆聲挨告。（記者劉曉欣翻攝）

直播主「丟丟妹」的爸爸「福哥」，跑去彰化市直播主在直播時留言嗆聲挨告。（記者劉曉欣翻攝）

直播主「丟丟妹」的爸爸「福哥」，跑去彰化市直播主在直播時留言嗆聲挨告。（記者劉曉欣翻攝）

彰化警分局偵查隊長姚志明強調，直播主留言紛爭的報案已受理，也會進行雙方約制。（記者劉曉欣翻攝）

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