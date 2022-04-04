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    首頁　>　社會

    要酒友介紹16歲女兒當女友 男子遭2人活活打死

    徐姓女子和林姓男子等人，昨晚到林男住處將他活活打死，員警獲報趕來處理。（記者陳建志翻攝）

    徐姓女子和林姓男子等人，昨晚到林男住處將他活活打死，員警獲報趕來處理。（記者陳建志翻攝）

    2022/04/04 14:05

    ［記者陳建志／台中報導］台中一名楊姓男子（38歲），日前和徐姓女子（38歲）一起喝酒時，要徐女把16歲的女兒介紹給他，引發徐女不滿，3日晚間徐女又和一群友人喝酒時，楊男透過友人表示要跟徐女道歉，徐女和林姓乾弟（32歲）等人到楊男住處，談起此事時發生爭執，兩人徒手毆打楊男，楊男當場不支倒地，警方獲報趕到時將徐女和王男帶回警局偵辦，楊男因傷重送醫不治，警方將兩人依傷害致死移送法辦，死因將由法醫和檢警相驗後釐清。

    台中市消防局昨晚深夜近10點時接獲報案，表示大里健東路有民眾被打倒地，立刻派遣仁化消防分隊到場，抵達時發現楊姓男子（38歲）倒地意識昏迷，立刻將他送醫，到院後沒有呼吸心跳急救不治。

    霧峰分局仁化派出所警方表示，昨晚9點57分接獲報案表示大里健東路有人打架，巡邏警網趕到時，已經沒有打架的狀況，報案人表示兒子遭人毆打，警方見被打的楊男倒地不起趕緊叫救護車送醫。

    警方將在場的徐姓女子（38歲）和林姓乾弟（32歲）等5人帶回警局釐清案情，調查後發現，楊姓男子2日和徐女等人喝酒，席間楊男要徐女把16歲的女兒介紹給他，因女兒還未成年，且和楊男相差20多歲，引發徐女的不滿。

    楊男自知說錯話，3日透過友人表示要跟徐女道歉，剛好徐女和友人在喝酒，相約到楊男在大里健東路的住處找他，言談中起爭執，林男和徐女出手毆打楊男，卻因出手過重活活將楊男打死，楊男送醫發現頭部有擦挫傷，胸部也有內傷，不過詳細死因須由檢察官和法醫相驗後釐清，警方訊後將林男和徐女依傷害致死移送法辦。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    涉嫌毆打楊男致死的林姓男子（中），遭警方逮捕送辦。（記者陳建志翻攝）

    涉嫌毆打楊男致死的林姓男子（中），遭警方逮捕送辦。（記者陳建志翻攝）

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