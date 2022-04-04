沒來做米漿 台中獨老臥病家中 幸鄰居里長警覺救回一命

警方通報119將病在家中的老翁救出送醫。（記者歐素美翻攝）

2022/04/04 10:40

〔記者歐素美／台中報導〕82歲王姓老翁獨居在台中市梧棲區，因平日會協助民眾製作粿粽等米漿，鄰居也都會到其屋前閒聯，上月30日，鄰居發現王翁大門未開啟，通報下寮里里長許福順，許福順打電話老翁的乾孫女，發現老翁並未到市區尋找乾女兒及孫女，於是調閱路口監視器，發現王翁進家門後即未外出力，擔心他發生意外，趕緊報警，並找來鎖匠開鎖，才發現老翁躺在床上無法動彈，經趕緊送往醫院急救，幸只是肺炎，目前仍住院中。

梧棲區下寮里里長許福順表示，王姓老翁獨居，平日偶爾以製作粿粽等米漿維生，也常有鄰居到其屋前閒坐聊天，上月30日，一名翁鄰居發現其大門未開，心覺有異，趕緊向他通報，他打電話發現老翁沒接，因有老翁乾孫女的電話，就打電話向其乾孫女確認老翁是否人到台中探視生病的乾女兒，結果發現並沒有。

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許福順於是調閱里長辦公室裡的路口監視器，從兩天前開始調閱，結果發現老翁於28日下午返家後即未出門，擔心其在家安危，趕緊報警請求協助。

清水警分局梧棲所副所長程士坤及警員紀曉雲獲報後立即前往現場，透過監視器確認老翁返家後未再出門，電話沒人接、敲門也無人回應，趕緊通知鎖匠到場開鎖入內查看，結果發現老翁躺在床上，動彈不得，但意識清醒，隨即打119派救護將老翁送到梧棲童綜合醫院就醫。

老翁獨居無妻女，警方透過警政系統查詢，發現老翁還有一名兄嫂，立即聯絡其兄嫂前往關心，老翁兄嫂接獲電話後立即趕往醫院查看，對警方表示十分感謝；里長許福順表示，老翁幸只是肺炎，目前住院治療中。

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