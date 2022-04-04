西裝慣竊進大樓偷竊搜刮 酒店開趴慶祝隔天落網被收押

王男穿西裝佯裝住戶，進入大樓破壞門鎖行竊。（讀者提供）

2022/04/04 10:44

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市警方今宣布破獲住宅竊盜案！王姓男子等2人鎖定大樓行竊，王男穿西裝佯裝住戶，趁管理員忙碌之際進入大樓，逐層按門鈴確認無人在家，破壞住戶門鎖入內行竊，光鳳山1戶4月1日得手總價值28萬元，包括勞力士手錶、現金13萬元，2人當晚還上酒店開趴慶祝，警方趁2人隔天旅館退房逮人，連日來清查出3起竊案，警訊後將2人依加重竊盜等罪嫌送辦，經檢察官複訊後昨向法院聲押獲准，全案將持續擴大偵辦。

警方調查，嫌疑人王姓男子（54歲）與施姓徒弟（32歲）近來鎖定大樓行竊，4月1日進入鳳山區1棟大樓行竊，卻因破不了門作罷，住戶門鎖被破壞報警，警方調閱監視器畫面，鎖定2人外貌特徵。

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沒想到2人當天下午又侵入鳳山區1棟大樓，以特殊工具破壞住戶門鎖，由1人把風、1人入內行竊，得手總價值28萬元，包括勞力士手錶、現金13萬元等，當晚到市區上酒店開趴慶祝。

警方根據影像畫面以車追人，鎖定2人投宿新興區1家旅館，趁2人隔天退房之際，旅館外守株待兔，2人分別從前、後門離去，警方前後包抄逮人， 2人見警一度裝傻，直到警方亮出證據，2人才坦承犯行不諱。

警方於案發後12小時逮人，從2人身上背包，起出筆電1台、超商禮券、現金9萬多元、紀念幣、竹製存錢筒、手錶2支（Rolex手錶價值15萬、ESCAPE手錶價值3000元）、黃色背包。

警方連日來清查出3起竊案，警訊後將2人依加重竊盜罪嫌移送高雄地方檢察署偵辦，經檢察官複訊後向法院聲押獲准，全案將持續擴大偵辦。

警方趁2人隔天旅館退房逮人。（讀者提供）

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