不肖男瘋狂持刀追殺父 放火燒祖父母宅

新竹地院。（記者蔡彰盛攝）

2022/04/03 18:08

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣傅姓男子與父親發生爭執後，竟持刀追殺父親、伯父，還打傷到場處理的警員，事後更因不滿祖父母要去警局作筆錄指控他的暴行，凌晨到祖父母家揚言打死祖母，還拉祖母的頭拖到馬路上，接著闖進祖父母家放火，新竹地院依強制罪、違反保護令罪、妨害公務執行罪判處拘役120日。

判決書指出，傅男因細故對父親不滿，2020年9月騎機車前往父親住處社區，趁住戶出入管制大門之際，趁隙入內而無故侵入，又騙社區保全人員幫他解除樓層管制而搭乘電梯到父親所住20樓層，持鐵棍敲擊父親大門電鈴及門牌，1個月後新竹地院核發暫時保護令，裁定傅男不得對父親實施身體或精神上騷擾、脅迫或其他不法侵害行為。

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去年2月，傅男見父親開車接送祖父母，心生不滿，竟持西瓜刀對父親示威恫嚇，傅父嚇得趕緊加速逃命，傅男竟持西瓜刀追出屋外。

當時竹東分局二重埔派出所警員據報趕往現場，見傅男揚言自殺，認有自傷、傷人之虞，乃通報救護車到場，原本要將傅男強制就醫，傅男竟毆打詹姓警員頭部，導致詹員眼鏡噴飛而鏡片脫落，且受有臉部挫傷。

去年3月，傅男見伯父到祖父母家送早餐，心生不滿，拿出西瓜刀走向伯父，其伯父嚇得趕緊開車逃命，傅男還騎機車追殺，但因追不到而作罷。

事後傅男不滿祖父母接獲警方通知，將前往警局製作筆錄，竟於凌晨1點多到祖父母住處前，揚言將要打死祖母，使在場祖父母聽聞後均心生畏懼，傅男甚至不顧祖母掙扎抗拒，徒手拉扯祖母頭髮及手，強行拖到馬路上，並以腳踢踹祖母身體，使得祖母全身遍體鱗傷。

傅男又進入祖父母房間內，以打火機點燃毛巾放火焚燒，並剪斷屋內監視器電線；另毀損電視、手機及家用電話，祖父母見狀連忙打火熄滅火勢，倖免於難。

法官指出，傅男於審理時終能坦承全部犯行，表達懺悔及決心改過之意，父親出庭時也說，有跟家人討論過，願意接納兒子，最後一次原諒他，給他一個機會，全案依強制罪、違反保護令罪、妨害公務執行罪判處拘役120日，得易科罰金。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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