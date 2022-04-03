太早熟？ 男子與外貌「超齡」13歲少女嘿咻 法官判無罪

台中地院認為小芳外表超齡，羅男確實不知年僅13歲，判決羅男無罪。（資料照）

2022/04/03 16:06

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市羅姓男子前年透過交友軟體，與年僅13歲國中少女小芳性交易，事後被小芳之母得知提告，檢察官將羅男起訴，他卻大呼冤枉說，他不知小芳年僅13歲，他曾問小芳年齡，小芳答覆「不要問」，他主觀認為小芳已年滿18歲，法官則認為，交友軟體要登入會員，登入會員時會顯示年滿18歲才能登入的警語，小芳外表超齡，看似成熟的高中生，她也自承「朋友都說我像18歲」，據此認定羅男不知小芳實際年齡，判決無罪。

判決書指出，羅男與尚未年滿14歲國中少女小芳（化名），前年4月24日透過交往軟體，於中市一所國中約會，隨即由羅男開車載到汽車旅館，以每小時1500元性交易，事隔2週後，被小芳母親得知提告，檢方認為羅男縱使不知小芳年僅13歲，也能推斷得知小芳年齡介於14至16歲之間，據此依刑法對14歲以上、未滿16歲少女性交罪起訴。

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台中地院法官認為，小芳於檢警偵查時說，性交易結束後，她在車上告訴羅男，她只有13歲，之後改口說，她在交友軟體上，以及到汽車旅館途中，她告訴羅男自己13歲，之後再度改口說，她告訴羅男自己是14歲，台中地院審理時，小芳又改口說，她告訴羅男自己是15歲，說詞反覆不一。

法官詢問小芳交友軟體操作過程，小芳答說，要先登入會員，登入時會有「已滿18歲才能進入」等警語，她沒有在交友軟體上，填寫自己實際年齡，另外，法官認為小芳身材不瘦小，當時素顏赴約，卻是穿便服，小芳也承認常有朋友認為她「比較成熟、超齡」，朋友「說我像18歲」。

法官認為，小芳身型、輪廓與穿著打扮，讓人難以分辨眼前少女真實年齡，羅男辯稱他當時對小芳是否年滿18歲，曾懷疑而詢問，小芳卻說「不要問」，沒有明確說出自己實際年齡，羅男確實會認為小芳已成年，據此判決羅男無罪，可上訴。

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