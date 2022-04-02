法官懂吃！韓式炸雞店非法雇外勞罰15萬喊冤 流程「少一趴」被打臉

韓式炸雞店非法聘請外勞罰15萬喊冤，法官發現店家所稱的炸雞流程「少一趴」判敗訴。（翻攝該店家臉書粉專）

2022/04/02 12:35

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市某連鎖韓式炸雞店被人檢舉非法聘請外勞顧店，勞工局三度上門稽查才查到不法，老闆娘被罰15萬元不服喊冤，辯稱肚子痛才會找上門聊天的外勞朋友幫忙看管財物、沒有顧店，但法官發現，韓式炸雞通常是客人點餐後才會開始炒料，但老闆娘已開門作生意，又說外勞朋友不懂如何炒料伴炸雞，卻又一整晚讓他看店，明顯與常情不符，因此不採信她的說法，判她敗訴。

判決指出，在高市某夜市經營連鎖炸雞店的黃姓女子，遭人檢舉非法聘請外勞看店，高市勞工局於2020年2月13日派員前往稽查，沒有發現不法，回覆檢舉人後，檢舉人不滿質疑吃案，於是勞工局又於同月25日晚上8點多派員到場，還是沒有查到不法。

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當日晚間9點多，勞工局三度上門，發現老闆娘已不在攤位，雇攤的人是越南籍外勞阿勝，勞工局問阿勝老闆娘去哪，阿勝說她去上廁所，但等了很久老闆娘都沒有回來，打電話給老闆娘，老闆娘說自己拉肚子、身體不舒服，才會請阿勝幫忙顧一下攤位的財物。

由於阿勝白天在仁武某工廠上班，勞工局人員認定他趁著晚上下班後偷打工，依違反就服法開罰炸雞攤老闆娘15萬元，老闆娘不服，指自己是腹瀉不止才會請阿勝幫忙看顧攤位財物，而且阿勝是她認識多年的好友，自己沒有付錢聘請他，不服處罰提出行政訴訟。

高雄地院審理時，老闆娘拿出診斷證明佐證，卻被法官發現，老闆娘自稱25日晚間腹瀉不止就醫打點滴，但診斷書卻是記載「患者因多日肚子痛、腹瀉、咳嗽曾在外面醫療院所就醫，未改善，所以於2020年2月26日至本院就診」，明顯與老闆娘的說法不符。

此外，法官也認為，韓式炸雞通常是顧客點餐後，再進行炒料包裝，當天老闆娘開店後離開攤位，把攤子放給阿勝顧一整晚，如果顧客上門，老闆娘口中「不懂如何炒料伴炸雞」的阿勝該如何應付顧客？明顯與常理有違，因此不採信老闆娘說詞，判她敗訴，可上訴。

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