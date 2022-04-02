老外「金光黨」美鈔變魔術 學術機構執行長失金2100萬

黃女被掉包現金過程違反常理，宛如金光黨伎倆，但台中地檢署與台中高檢署都認為，沒有證據證實杜男是共犯，裁定不起訴。（記者張瑞楨攝）

2022/04/02 12:28

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市杜姓男子，前年12月帶兩名外國人，拜訪擔任某民間學術機構執行長的黃姓女子，兩名老外拿出500萬元美金鈔票，宣稱這些蓋有聯合國戳章的美鈔，在台灣不能使用，但他們有特殊藥粉，可以把戳章消除，兩名老外慫恿黃女拿出台幣鈔票，卻暗中將鈔票掉包成黑紙，黃女失金高達2100萬元，整個過程彷彿早年「金光黨」再現，過程宛如變魔術，極為不合理，不過，檢方認為無證據可證明杜男是共犯，裁定不起訴。

台灣在1960至1990年代盛行「金光黨」，至今仍偶有聽聞，通常2至3人一組，1人扮演傻子或傻女，另外1至2人扮演熱心路人，利用民眾貪婪等人性弱點行騙，受害人不願承認自己愚蠢貪婪，報警時宣稱「騙子打開皮包，閃出一道金光，我就昏了」、「對方拍我肩膀，我就暈了」，這也就是「金光」之名由來，「金光黨」也因此帶有神奇神秘面紗。

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具有國外碩士學位的黃女指控說，杜姓男子前年12月23日，帶著瓦克里（通緝中）、波比（真實身份不詳）兩名老外，到辦公室找她，老外宣稱透過外交管道，取得500萬元美金鈔票，這些鈔票蓋有聯合國戳章，還染成黑色，在台灣不能使用，老外在黃女面前，拿出5張蓋有戳章的美鈔，現場示範用特殊粉末消除戳章，戳章宛如魔術般不見了。

老外宣稱要向黃女買房子，慫恿黃女拿出現金，讓他們把500萬元美鈔的戳章消除，整個過程荒謬又違反常理，黃女仍拿出900萬元台幣鈔票，讓老外把鈔票分成3包，灑上特殊粉末，包起來放在黑色塑膠桶，1小時後取出，再放入老外隨身攜帶的保險箱，之後取出來，與500萬元蓋有戳章的美鈔，一起放入黃女的大型保險箱內。

去年元旦，兩名老外再度造訪黃女，慫恿黃女再拿出1000萬元，兩人再度把1000萬元分3包，灑上特殊粉末包起來，一樣是先放入黑色桶子內，1小時後取出，再放入黃女的大型保險箱內，這段過程中，瓦克里宣稱波比生病，需要錢看醫師，黃女拿出7萬元美金借給兩人。

上述過程完成後，老外宣稱要等到1月7日，美金戳章才會消除，此時才能打開保險箱，取出1900萬元台幣鈔票，以及戳章已消除的500萬美金，不料，黃女等到7日，不見兩名老外來開保險箱，她自己打開保險箱，見1900萬元台幣鈔票，全都是黑紙，500萬元美鈔也是黑紙，再加上美金7萬元，她失金高達2100萬元，但兩名老外已失聯，黃女遂控告杜男詐欺罪。

杜男辯稱說，前年12月初，兩名老外找他談投資，宣稱兩人有500萬元蓋有聯合國戳章的美金鈔票，還取出4張美鈔，當場表演消除戳章，他拿著4張鈔票到銀行，成功兌換台幣，他認為如果這批美金可以全部消除戳章，就可以在台灣合法使用，遂帶老外拜訪黃女，因黃女有金融界人脈。

杜男說，他只帶兩人去認識黃女，之後發生的事情，他完全不知情，更不知道黃女的鈔票被掉包，台中地檢署認為，無證據可顯示杜男涉案，黃女向台中高分檢提出再議，高分檢認為，杜男名下存款只有幾萬元，並未分到贓款，也沒有證據可證實他是兩名老外共犯，駁回再議。

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