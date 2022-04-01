恐怖傳播公司經紀人 酒瓶砸頭差點打死酒客

中檢將恐怖傳播公司經紀人楊男等5人，依殺人未遂等罪名起訴。（記者張瑞楨攝）

2022/04/01 18:26

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市楊姓男子經營所謂的「傳播公司」，帶領著傳播小姐（俗稱傳播妹）到聲色場所陪酒，去年3月與9月間，旗下傳播小姐與酒客起糾紛，楊男竟夥同共犯鬧事，共犯還掏出折疊刀恐嚇酒客，或夥同共犯持酒瓶重擊酒客的頭部，差點將吳姓酒客打死，醫院一度發出命危通知，共犯還拍攝吳男被打得鮮血淋漓的臉部特寫畫面，台中地檢署今天（1日）依殺人未遂、加重妨害秩序等罪名，起訴楊男與共犯共五人。

起訴書指出，楊男是傳播公司的經紀業務員（經紀人），去年3月24日深夜，安排余姓傳播小姐到一家KTV，陪賴姓等酒客坐檯喝酒，雙方卻起爭執，楊男得知後，夥同林姓、賴姓與詹姓男子到場，詹男掏出折疊刀揮舞，恐嚇其他酒客不准動，楊男則怒罵「很搖擺」，四人持酒瓶或腳踹，將賴姓酒客打得腦震盪、雙眼等處挫傷（傷害部分撤回告訴）。

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去年9月28日凌晨，楊男又因吳姓酒客，是否有叫楊男旗下傳播小姐陪酒的糾紛，夥同林姓、劉姓男子，到一家餐廳圍堵吳男，楊男與林男持酒瓶重擊吳男頭部，或用腳踹、用椅子砸頭部，劉男則持手機，拍攝吳男被打倒在地的血腥畫面，甚至拍下吳男血流滿面的臉部特寫，經在場餐廳老闆制止，楊男等三人才罷手離去。

吳姓酒客傷勢相當重，顱內出血、全身多處擦挫傷，醫院發出命危通知，差點被打死的吳男，住院療養後提出告訴。

楊男等人不否認聚眾毆人，但對於重擊賴姓酒客頭部等行徑，辯稱沒有殺人犯意，台中地檢署認為，楊、林兩人明知頭部是要害，持酒瓶重擊足以導致死亡，卻執意用酒瓶砸頭、腳踹頭部，導致吳姓酒客險些喪命，足以認定兩人有殺人犯意，至於拍攝影片並傳給楊男的劉男，則是共犯，依殺人未遂罪起訴，可處10年以上、無期徒刑至死刑，至於楊、林、詹與賴男，於去年3月毆打賴姓酒客部分，依加重妨害秩序罪起訴，首謀及下手者，可處6月至5年徒刑，並得加重其刑二分之一。

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