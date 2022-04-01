抱哭嬰事件爭議 韓國瑜告三立新聞結果不起訴

韓國瑜出席活動，抱起1名嬰兒合照。（資料照）

2022/04/01 10:50

〔記者錢利忠／台北報導〕韓國瑜3年前代表國民黨參選總統時，出席寶寶爬行賽活動，抱嬰兒合照及親吻頭部，嬰兒因怕生嚎啕大哭，事後韓國瑜不滿三立新聞以此作文章，控告時任三立午間新聞製作人莊之萱、新聞部副總李天怡及記者等4人，涉違反總統副總統選舉罷免法之意圖使人不當選等罪；台北地檢署認為三立有平衡報導，今將4人不起訴。

韓國瑜的告訴狀提及，三立新聞網及三立新聞台屬於第四權之新聞媒體，相關撰文及媒體報導，本應公正、客觀地進行選舉報導，督導新聞製作與資訊傳播，相關被告卻為打擊韓國瑜之聲譽，以透過電視播送新聞、網路發布新聞稿及臉書貼文等方式，誣指韓國瑜在出席寶寶爬行賽活動時，未經母親同意即抱起嬰孩，顯然是基於打擊韓國瑜選情的意圖。

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檢方調查，三立當時的報導有附上臉書網友指控韓國瑜未經同意抱走得獎嬰兒等文字訊息，之後三立查證內情，確認韓國瑜並非未經得獎嬰兒母親的同意即抱起嬰兒，隨即發布「真相大逆轉！韓國瑜「被動」抱嬰兒 母將告..」等平衡報導，認為莊之萱等4人並無妨害韓國瑜名譽、也沒有意圖使韓國瑜不當選等犯意，認定4人罪證不足。

三立新聞當時曾就此事回應，指並未特意扭曲，強調「已善盡維護閱聽眾知權之媒體職責，並無惡意扭曲、將錯誤報導傳播於眾之情事」。

時任韓競辦發言人王淺秋（右2）及律師葉慶元（右1），2019年12月24日曾到台北地檢署按鈴控告三立午間新聞製作人莊之萱、新聞部副總李天怡及記者等4人，涉嫌違反總統副總統選舉罷免法等罪。（資料照）

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