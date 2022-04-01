累癱！美福倉儲火警歷時逾3週總算落幕 消防人員撤退

因仍有大量腐肉、海鮮未燃燒殆盡，消防持續在現場灑水處理。（記者魏瑾筠攝）

2022/04/01 01:33

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市蘆竹區美福倉儲3月10日發生火警至今已逾3週，桃園市消防局持續動員天天24小時警戒，3月31日火場已無竄煙，經評估，當晚7點消防全員撤出，宣告這場火警告一段落；桃園市消防局第三大隊表示，現場仍留有水線，並由轄區第三大隊蘆竹分隊定時車巡。消息一出，當地居民心中大石終於放下，直呼：「消防辛苦了！」

美福倉儲位在桃園市蘆竹區長安路二段，10日晚間10點多突然竄火，所幸當時已下班，無人受困，但該建物為地上7層、樓高36公尺的超大型密閉式結構，打火不易，經調來全台最高的32公尺「拆樓機」夾開外牆，才讓得以灑水灌救。

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孰料歷經8天殘火處理，18日晚間7點半，倉儲6樓內蓄積的廢棄物疑受風勢擾動復燃，現場燃起熊熊火光，加上存有8000公升柴油的7樓發電機室門被廠方打開，不斷可見濃煙從發電機室竄出，場面一度緊張，所幸消防緊急入內關門，並設砲塔防護，才未讓火勢延燒。

然而，因倉儲6樓貨架未完全倒塌，且仍有大量腐肉、海鮮未被燃燒殆盡，隨時都有復燃可能，消防對此不敢大意，除請廠商盡速將火場清理完畢，確保不再發生復燃情形，也持續派人車於現場24小時警戒，並定時派員入內巡視，一旦發現火煙竄出隨即灑水處理。

由於事發當時該倉儲滿倉，上萬噸生肉、海鮮類等食材經連日高溫悶燒，又經豔陽曝曬，產生的濃郁腐臭、酸臭等異味，除蘆竹區南崁及北桃園居民飽受臭味之苦，怨聲載道，在第一線的消防人員、協助清理工作人員無處可躲，只能耐著惡臭，持續堅守崗位，即便離開現場，全身包括頭髮、衣服、鼻腔仍充滿異味，揮之不去，相當辛苦。

針對美福倉儲火警釀空污，桃園市環保局已依違反空氣污染防制法開出500萬元罰單，加上廠房於3月23日允諾20天內清完，桃園市環保局也命其須於4月12日完成廢棄物清理，逾期未清運完成則依違法廢棄物清理法處罰。

據協助廠方清運的清除業者達清環保企業股份有限公司表示，廠方允諾20天內清理完廢棄物，會全力配合，因結構技師入場實勘後認定6樓樓地板受連日高溫悶燒，結構已受破壞、重機具無法入內，待4樓廢棄物處理完畢，後續將進行6樓結構補強，以利重機具入內清理。

桃園市消防局對此表示，該局於美福倉儲執行警戒勤務，經巡視現場已無冒煙，於昨晚7點將人車撤離現場，現場仍留有水線，後續由蘆竹分隊於每天上午10點、下午4點及晚上10點，編排消防車車巡前往美福查看，待美福準備清理6樓時，將視情況至現場警戒，確保工作人員安全。

至於美福倉儲火災迄今逾三週仍未完成火場清理，廠內大量未清除的腐肉、海鮮持續逸散惡臭，讓當地居民苦不堪言，但因廠方事發至今仍未出面致歉，也未提出補償機制，加上市府並無積極協助，讓地方大表不能認同，已有居民紛紛蒐集證據醞釀對業者求償，並有人找到律師計畫召開說明會，決定自力串連受影響居民向美福求償。

桃園市蘆竹區美福倉儲火警歷時8天完成殘火處理，內部廢棄物疑因風勢擾動，火場又燃起熊熊火光。（記者魏瑾筠攝）

消防人員耐著惡臭入火場巡視，異味附著全身揮之不去。（記者魏瑾筠攝）

桃園市蘆竹區美福倉儲火警，幾乎動員全市消防到場支援，來自各地的水袋，全力投入灌救工作。（記者魏瑾筠攝）

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