清明冷氣團來襲防一氧化碳中毒 南消加碼助百戶更移熱水器

因應清明連假冷氣團可能來襲，南市消防局加強提醒民眾要防一氧化碳中毒，並宣布加碼補助一百戶更移燃氣熱水器。（圖由消防局提供）

2022/03/31 23:06

〔記者王俊忠／台南報導〕中央氣象局指近日受到大陸冷氣團影響，有直逼冷氣團等級的冷空氣接近台灣，部分地區低溫下探12度，且受華南雲雨帶影響、易下雨。南市消防局考量民眾使用熱水器時間可能增加，提醒民眾做好保暖、預防心血管疾病外，居家用燃氣熱水器務必保持通風。

若熱水器裝設於室內，請民眾應選擇強制排氣型熱水器或電熱水器，避免一氧化碳中毒；民眾也應檢視自家老舊效率不彰的燃氣熱水器是否應汰換。

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為改善南市一氧化碳中毒潛勢戶的危害因子，市府消防局加碼補助100戶熱水器更新或遷移，優先補助低收入戶或中低收入戶、居家曾發生一氧化碳中毒事故者或受補助者居家有行動不便者，補助金額部分，一般用戶申請成功可享最高3000元；若領有中低收入資格者，則補助金額最高12000元，受理期限延長到11月30日前（額滿為止），以1次為限，民眾若有需求，可撥打119或直接向當地消防分隊詢問，以強化南市安全網。

台南市長黃偉哲與消防局長李明峯都提醒，一氧化碳是因燃氣熱水器燃燒不完全所產生，是1種無色無味的氣體，與血液中的血紅素結合力是氧氣的200至250倍，人員若吸入體內會產生疲倦、肢體無力、頭暈、噁心或胸痛等類似感冒徵狀，嚴重可能致死，請民眾多善用補助計畫，汰換老舊且效率差的燃氣熱水器，以遠離一氧化碳中毒危害因子。

消防局說明，家中安裝燃氣熱水器應確實遵守「五要」原則，要保持環境「通風」、要選擇合格「標示」、要使用正確的「型式」、要注意安全的「安裝」及平時「檢修」。如果發生頭暈頭痛、嘔吐、四肢無力症狀時，有可能是一氧化碳中毒，應立即停止使用熱水器，並將病患移到通風良好處休息，如仍嚴重不適，請儘速撥打119求助。

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