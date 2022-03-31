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    收賄20萬替業者關說喬違建 新北議員陳科名判刑7年6月

    新北市議員陳科名。（資料照）

    新北市議員陳科名。（資料照）

    2022/03/31 12:03

    〔記者王定傳／新北報導〕新北市議員陳科名（民進黨已停權）涉嫌向廠房有違建情形的業者，索取20萬元賄款，再向新北市政府違章建築拆除大隊施壓關切，讓業者能延遲拆除違建，新北地院合議庭今依違反貪污治罪條例中的「不違背職務收受賄賂」罪，判處陳科名7年6月徒刑，褫奪公權3年，可上訴。

    此外，陳科名另被控以「刪預算」為威脅向新北市政府施壓，助建商加速取得建照，換取入股的工程公司取得建商土方清運等工程利益，收賄1307萬餘元，前年間，一審法院判他10年8月徒刑，現仍上訴審理中。

    本案起因於紘祥鋼鋁有限公司（已更名為丞亨玻璃有限公司）坐落於新北市樹林區的廠房，被新北市政府違章建築拆除大隊認定為「新建違章建築」，須在2017年5月9日前拆除；該公司許姓實際負責人避免整棟鐵皮屋遭拆除以減少損失，找上陳科名向拆除大隊關切。

    檢方調查，陳科名藉此機會向許某索取20萬元後，隨即向拆除大隊關切該廠房違建是否得以免拆或減少拆除範圍，最後拆除大隊同意以「拆新留舊」方式處理，並讓許某得以自行拆除。

    檢方調查，陳科名再指示秘書代表他協同拆除大隊人員到現場辦理會勘，並協助許某續向拆除大隊承辦人員關切拆除時間、範圍與結案標準，讓許某遲至2017年9月間，才自行把新建違建部分拆除完畢。

    審理時，陳科名否認犯行，合議庭不採信，斥責他所為有違公務員職守，損害執行公務的廉潔性，危害社會及公共利益的程度甚鉅，且犯後猶矢口否認犯行，未見反省悔悟之意，實不足取，判刑7年6月。

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