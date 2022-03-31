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    狡猾男偽裝「第四台」施工人員 盜剪3000公斤路燈電線

    林男偽裝成第四台施工人員，於白天盜剪路燈的電纜線。（記者張瑞楨翻攝）

    林男偽裝成第四台施工人員，於白天盜剪路燈的電纜線。（記者張瑞楨翻攝）

    2022/03/31 11:34

    〔記者張瑞楨／台中報導〕曾經當過第四台電纜線施工人員的42歲林姓男子，涉嫌從今年初起，偽裝成第四台施工人員，到處偷剪電線，他相當聰明，不會剪一般供電的電纜線，而是在白天路燈沒開啟時，盜剪路燈的電線，必須等到晚間路燈不亮，台電才會發現電線被盜剪，中市警局刑警大隊偵三隊昨天（30日）於沙鹿區抓到他，查扣將近3000公斤的電線，依竊盜與公共危險罪嫌法辦。

    台中市警察局副局長鄧學鑫、刑警大隊偵三隊長高庭煌指出，台電於本月初起，不斷發現中市霧峰區、南區、和平區、沙鹿區等，多處電纜線被盜剪，另外，本月中旬又發生桃園機場外包工人盜剪電線，導致航廈停電事端，中市警局成立專案小組偵辦。

    警方從監視器中發現，盜剪者林姓男子，駕駛紅色廂型車，戴著白色工程安全帽，還穿著施工反光衣，裝扮成第四台人員，到處盜剪電纜線，他曾經當過第四台電纜線的工程人員，專門在白天路燈關閉時，盜剪路燈專用的電纜線，才不會造成民宅工廠停電，等到晚間電燈不亮，台電發現被盜剪時，他早已逃之夭夭。

    警方昨天發現林男在沙鹿區盜剪電纜線，不打草驚蛇，一路跟蹤他，到一家資源回收廠等他銷贓時，一併將資源回收廠陳姓老闆逮捕，現場查獲21公斤剛盜取的台電電纜線，以及作案用車輛、棘輪式電纜剪、鋁梯、老虎鉗、腳踏釘、絕緣手套等工具，並於資源回收廠查獲林男之前銷贓的電纜線，其中，2000餘公斤已剝皮，830公斤未剝皮，合計將近3000公斤，至於林男作案次數與地點，警方仍清查中。

    警方查扣林男（左二）作案用的紅色廂型車。（記者張瑞楨翻攝）

    警方查扣林男（左二）作案用的紅色廂型車。（記者張瑞楨翻攝）

    林男盜剪電纜線的工具相當齊全，還有絕緣手套。（記者張瑞楨翻攝）

    林男盜剪電纜線的工具相當齊全，還有絕緣手套。（記者張瑞楨翻攝）

    林男偽裝成第四台工程人員，盜取電纜線的地點與時間仍清查中。（記者張瑞楨翻攝）

    林男偽裝成第四台工程人員，盜取電纜線的地點與時間仍清查中。（記者張瑞楨翻攝）

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