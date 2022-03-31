「馬伕」載應召女趴趴跑 短短8個月被抓3次判刑

應召站業者很難抓，相較之下抓馬伕較容易，圖為桃園警方查獲馬伕（右二）情景，與本案無關。（資料照，記者翻攝）

2022/03/31 05:53

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市43歲陳姓男子，擔任俗稱「車伕」或「馬伕」的應召站司機，開車載著應召小姐趴趴跑，每趟賺300至400元酬勞，該應召站於台中火車站公車站牌與便利商店張貼「兼職外約」的小廣告，不料，員警卻在前年底與去年7月，透過小廣告，短短8個月抓到陳男3次，他承認自己是「馬伕」，台中地院依妨害風化罪判刑6月，可易科罰金18萬元，載應召小姐的酬勞900元沒收。

判決書指出，中市警局第一分局、第三分局、霧峰分局員警，分別於前年（2020年）12月4日、16日，以及去年7月8日，偽裝成嫖客，撥打上述小廣告的電話，聯繫應召站，陳男接到指派，分別載著徐姓（兩次）與池姓女子（皆依違反社會秩序維護法裁罰），到指定汽車旅館內，各以5000元、8000元代價，與偽裝成嫖客的員警性交易，員警等兩女先收錢之後，再表明員警身分，再由兩女口中，查獲馬伕陳男，但陳男沒有供出上游應召站老闆身分。

請繼續往下閱讀...

兩名應召小姐於警訊中，指證陳男是馬伕，陳男也承認，台中地檢署認為，陳男於2018年間，就曾因妨害風化罪，被判處徒刑4月，可易科罰金，前年12月至去年7月又被查獲3次，屬於累犯，依妨害風化罪起訴，並聲明加重其刑。

台中地院認為，高職畢業的陳男正值壯年，竟擔任馬伕媒介色情以獲取利益，對社會善良風俗產生危害，但考量他坦承犯行，判處徒刑6月，可易科罰金，與應召站聯絡的2支小米手機，以及3次載應召小姐的報酬900元沒收，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法