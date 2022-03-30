藍營議員護航助理偷窺是在「關心」 當事人氣炸：根本共犯！

日前在市府轉運站廁所爬牆的偷窺男，被警方追查到是北市議員王欣儀服務處的金姓副主任。（圖取自臉書社團《爆料公社公開版》）

2022/03/30 20:02

〔即時新聞／綜合報導〕一名男網友日前在網路發文指出，自己在市府轉運站廁所遭到一名男子偷窺，察覺有異便拿出手機錄影蒐證並報案。警局目前已經追查到該名偷窺男正是國民黨台北市議員王欣儀服務處的金姓副主任，王欣儀隨後也出面證實並說明，金姓助理是因為聽到異樣聲音，基於關心所以爬牆看一下；此番言論引起當事人男網友的不滿，並抨擊王欣儀「護航」，企圖以關心之名洗白偷窺之實，「真的好噁心，這位議員根本是共犯！」

偷窺案事件的當事人昨（29）日透過Dcard發文分享後續，他有收到警局抓到人的消息，警方說對方想和他私下碰面並且和解，但他果斷拒絕。

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針對王欣儀的說法，原PO怒轟，「再看到這位議員的『護航』，真是夠了！這樣的辯解之詞我真的無法理解，請問我上廁所，會能有什麼異樣聲響？」

原PO再指出，如果真的想關心隔壁，一般人合適的處理方式包含「敲門詢問」、「在隔間外主動說話關心」，或是「找服務台」，絕對不是像金姓助理一樣，爬牆去窺探隔壁間的人在幹嘛。

「你們能接受這樣的辯解嗎？」原PO繼續痛斥，「完全要用『關心』來遮掩『偷窺』之實，我覺得真的好噁心，這位議員根本是共犯！我真的覺得太噁心了！」

貼文引起網友熱議，網友直呼，「居然還有議員幫這種人說話..傻眼」、「無法接受，什麼鬼話都說得出口」、「睜眼說瞎話= =偷窺被抓到還死不承認、找藉口，這嘴臉真的噁心」、「如果我是那個議員，我一定火速切割，免得引火上身」、「拜託絕對不要和解」、「不能姑息養奸」。

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