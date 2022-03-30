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    「去摩鐵談心」醫院副院長跌傷 她被元配求償60萬

    彰化地院審理陳妻告陳姓女子侵害配偶權求償一案，法官認為，陳女與陳姓副院長去聊天談心，沒必要去汽車旅館，判處陳女應賠償40萬元。（記者陳冠備攝）

    彰化地院審理陳妻告陳姓女子侵害配偶權求償一案，法官認為，陳女與陳姓副院長去聊天談心，沒必要去汽車旅館，判處陳女應賠償40萬元。（記者陳冠備攝）

    2022/03/30 17:56

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣陳姓女子與中部某大型醫院陳姓前副院長為舊識，日前陳男心情不佳，陳女陪同到陳男住家附近的汽車旅館「聊天」，兩人進旅館後陳男卻不慎跌傷，陳女緊急通報送醫，後來陳妻接獲通知，發現陳男曾去過這家汽車旅館49次，氣得對當天幫忙送醫的陳女提告侵害配偶權，求償60萬元。陳女辯稱，當天去汽車旅館只是陪陳男「談心」。法官審理認為，談心去咖啡廳就可以，判陳女需給付陳妻40萬元。

    判決書指出，陳男與妻子結婚17年，育有一子，曾任中部某大型醫院副院長，其妻婚後擔任家庭主婦，專心打理家政，去年2月某日，陳妻突然接到丈夫妹妹電話，指陳男跌倒受傷，正在醫院急救，陳妻趕抵醫院追問得知，陳男是在離住家附近6分鐘車程的汽車旅館內跌傷，她再從陳男手機追查發現竟然去過49次，另外還有造訪全台各地汽車旅館、五星級飯店等十多處。

    判決指出，陳妻主張，事後追問，從家人處得知，陳男受傷當時是由陳女報案、通知家屬到醫院簽署手術同意書，事後家人還載陳女去取車，認為陳女應與陳男及家族關係匪淺，甚至早已知悉陳男為有家室之人，卻繼續發展不正常交往關係，頻繁出入汽車旅館，破壞她與陳男的婚姻關係，幸福破裂，請求損害賠償60萬元。

    對此，陳女辯稱，她是單親媽媽，從事直銷販賣生命營養素，陳男跟陳男的父親都是她多年的客戶，平時就會與陳男外出談心，聊聊生活近況，事發當天，陳男表示心情低落、運勢不佳，想約碰面，但不知道陳男要帶她去汽車旅館談心，當陳男意外受傷後就醫，要家屬簽字才能動手術，因此才會聯絡其家人，不能以此證明兩人有不正常關係。

    另外，陳女也反駁陳妻，認為陳男手機記錄只是證明有到汽車旅館，但未證明是跟誰去？更否認她與陳男曾經一同出入49次汽車旅館、飯店，也否認與陳男發展婚外情關係，強調指控都是子虛烏有，且賠償金額過高，請求駁回。

    彰化地院法官認為，陳男與陳女年逾50歲，相約談心可去住家附近的餐廳或咖啡館，卻選擇去汽車旅館，陳女對此也沒表達反對，衡諸一般社會通念，陳女行為明顯逾越社會一般男女社交分際，難認無違背善良風俗之故意，影響陳妻配偶權益，對其辯解不足採信。審酌，陳女單親有子女要扶養，判處陳女應賠償40萬元。全案可上訴。

    陳女與有婦之父陳男相約汽車旅館談心，陳男受傷她幫忙送醫，卻被元配怒告侵害配偶權。（圖擷取googlemap）

    陳女與有婦之父陳男相約汽車旅館談心，陳男受傷她幫忙送醫，卻被元配怒告侵害配偶權。（圖擷取googlemap）

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