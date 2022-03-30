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    首頁　>　社會

    2車沒碰撞...女騎士告小客車違規左轉害摔 警受理偵辦

    黃女騎機車行經路口，為了閃避對向違規左轉的小客車，緊急剎車而摔車，全身多處擦挫傷送醫。（圖由民眾提供）

    黃女騎機車行經路口，為了閃避對向違規左轉的小客車，緊急剎車而摔車，全身多處擦挫傷送醫。（圖由民眾提供）

    2022/03/30 13:11

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣43歲黃姓女子騎機車行經路口，為了閃避對向違規左轉的小客車，緊急剎車而摔車，全身多處擦挫傷。雖兩車沒有發生碰撞，但對方逕自離去，黃女認為是對方害摔，報警提告對方涉嫌肇事逃逸、過失傷害罪；警方已受理偵辦，將通知對方駕駛到案說明。

    黃女於26日晚間6點15分許，騎機車沿苗栗市經國路往東直行，行至經國路、為公路口時，突然摔車倒地滑行，全身多處擦挫傷，並因疼痛久久無法起身。

    消防人員獲報將黃女送醫，警方也到場處理。黃女經數日休養後，今天到警局製作車禍筆錄，她稱，她是為了閃避對向一輛違規左轉的小客車，緊急剎車而摔車，認為是對方害摔，要提告對方涉嫌肇事逃逸、過失傷害罪。

    警方調閱該路口監視器畫面，發現當時確實有一輛小客車由經國路西行，並於中線車道、未依路口左轉號誌燈，逕自違規左轉入為公路，且於黃女摔車後，逕自離去，將通車小客車駕駛到案說明，全案並將函請車禍事故鑑定委員會分析。

    苗栗警分局提醒民眾，發生車禍，不以是否碰撞為必要，相關行為與事故有因果關係，即可能為車禍肇事當事人，應即通知警方到場處理釐清，不可因未發生碰撞逕行離去，違者恐涉及肇事逃逸責任。

    黃女騎機車行經路口，為了閃避對向違規左轉的小客車，緊急剎車而摔車，全身多處擦挫傷送醫。（圖由民眾提供）

    黃女騎機車行經路口，為了閃避對向違規左轉的小客車，緊急剎車而摔車，全身多處擦挫傷送醫。（圖由民眾提供）

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