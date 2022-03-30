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    「捐一億否則送慶記」冒名鎮瀾宮顏董寄恐嚇信 人抓到了

    李嫌到郵筒寄恐嚇黑函的身影。（警方提供）

    李嫌到郵筒寄恐嚇黑函的身影。（警方提供）

    2022/03/30 09:00

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市北屯區總太建設公司今年元月24日收到一封恐嚇信，要求「捐壹億現金給媽祖，否則送慶記給您」並署名「董事長顏清標」，信封寄件者還寫上「大甲鎮瀾宮」，經查是冒名恐嚇黑函，警方也立即組成專案小組偵辦，本月28日循線逮捕涉嫌撰寫及寄發的李姓男子，依恐嚇危安等罪嫌送辦。

    該封恐嚇信全部以毛筆字書寫，內容寫道「捐壹億現金給媽祖，否則送慶記給您，董事長顏清標」，牛皮紙信封的寄件人還寫上「大甲鎮瀾宮」，收件人地址則寫總太建設公司地址，收件人為董事長，由於該建設公司董座正好與顏清標熟識，立即致電查證確認是遭冒名，立即向警方報案，

    顏清標也在隔天（25）日特別出面聲明指出，此次以恐嚇取財、勒索的方式寄發黑函，已嚴重影響信譽，好在對方也是我們多年好友，第一時間與我們聯絡，才沒有讓惡徒得逞；同時台中市警局也立即由市刑大等單位組成專案小組，並報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，除了調閱監視器外，也採集信件上相關微物跡證追緝。

    經縝密調查及密集過濾相關監視器，專案小組在台中市三處郵局前發現同一寄件人現身，到郵筒投寄恐嚇黑函的身影，進一步鎖定73歲李姓男子的身分，本月28日持搜索票前往李嫌太平區住處搜索，當場查扣犯案用毛筆、墨水、信封、信紙及郵票等證物。

    據查，曾擔任過教職的李嫌供稱，因常看電視很注意新聞時事，對社會上一些不公不義的事情感到義憤填膺，才會以此手法突顯，訊後全案依恐嚇危安等罪嫌送辦。

    李嫌到郵筒寄恐嚇黑函的身影。（警方提供）

    李嫌到郵筒寄恐嚇黑函的身影。（警方提供）

    李嫌到郵筒寄恐嚇黑函的身影。（警方提供）

    李嫌到郵筒寄恐嚇黑函的身影。（警方提供）

    李嫌到郵筒寄恐嚇黑函的身影。（警方提供）

    李嫌到郵筒寄恐嚇黑函的身影。（警方提供）

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