3/29 大樂透頭獎1注獨得！ 1.5億獎落高雄

今晚（3月29日）開獎的第111000035期大樂透，頭獎1注獨得，由高雄市岡山區大仁北路392之1號1樓「億財彩券行」開出。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

2022/03/29 22:29

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月29日）開獎的第111000035期大樂透，頭獎1注獨得，由高雄市岡山區大仁北路392之1號1樓「億財彩券行」開出；第111000075期今彩539，頭獎開出3注，由宜蘭縣冬山鄉冬山路183號「喜來樂彩券行」、高雄市三民區覺民路166號「億鼎發彩券行」及高雄市旗山區中山路4號「來億發彩券行」開出；第111000075期雙贏彩摃龜。

第111000035期大樂透中獎號碼為「16、21、24、27、29、43，特別號：41」，頭獎1注中獎，可得1億5452萬7268元；貳獎摃龜；參獎共31注中獎，每注可得6萬926元；肆獎共67注中獎，每注可得1萬8121元；伍獎共1631注中獎，每注可得2000元；陸獎共2005注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬1818注中獎，每注可得400元；普獎共3萬106注中獎，每注可得400元。

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第111000035期49樂合彩中獎號碼為「16、21、24、27、29、43」，四合4注中獎，每注可得20萬元；三合共138注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3736注中獎，每注可得1250元。

第111000075期雙贏彩中獎號碼為「03、09、10、13、15、16、18、19、21、22、23、24」，頭獎摃龜；貳獎3注中獎，每注可得10萬元；參獎共116注中獎，每注可得500元；肆獎共1593注中獎，每注可得100元。

第111000075期今彩539中獎號碼為「03、16、26、27、36」，頭獎3注中獎，每注可得800萬元；貳獎176注中獎，每注可得2萬元；參獎共6631注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬9442注中獎，每注可得50元。

第111000075期39樂合彩中獎號碼為「03、16、26、27、36」，四合共1注中獎，每注可得21萬2500元；三合共421注中獎，每注可得1萬1250元；二合共9942注中獎，每注可得1125元。

第111000075期3星彩中獎號碼為「922」，正彩共42注中獎，每注可得1萬2500元。

第111000075期4星彩中獎號碼為「7190」，正彩共8注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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