為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    3/29 大樂透頭獎1注獨得！ 1.5億獎落高雄

    今晚（3月29日）開獎的第111000035期大樂透，頭獎1注獨得，由高雄市岡山區大仁北路392之1號1樓「億財彩券行」開出。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

    今晚（3月29日）開獎的第111000035期大樂透，頭獎1注獨得，由高雄市岡山區大仁北路392之1號1樓「億財彩券行」開出。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

    2022/03/29 22:29

    〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月29日）開獎的第111000035期大樂透，頭獎1注獨得，由高雄市岡山區大仁北路392之1號1樓「億財彩券行」開出；第111000075期今彩539，頭獎開出3注，由宜蘭縣冬山鄉冬山路183號「喜來樂彩券行」、高雄市三民區覺民路166號「億鼎發彩券行」及高雄市旗山區中山路4號「來億發彩券行」開出；第111000075期雙贏彩摃龜。

    第111000035期大樂透中獎號碼為「16、21、24、27、29、43，特別號：41」，頭獎1注中獎，可得1億5452萬7268元；貳獎摃龜；參獎共31注中獎，每注可得6萬926元；肆獎共67注中獎，每注可得1萬8121元；伍獎共1631注中獎，每注可得2000元；陸獎共2005注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬1818注中獎，每注可得400元；普獎共3萬106注中獎，每注可得400元。

    第111000035期49樂合彩中獎號碼為「16、21、24、27、29、43」，四合4注中獎，每注可得20萬元；三合共138注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3736注中獎，每注可得1250元。

    第111000075期雙贏彩中獎號碼為「03、09、10、13、15、16、18、19、21、22、23、24」，頭獎摃龜；貳獎3注中獎，每注可得10萬元；參獎共116注中獎，每注可得500元；肆獎共1593注中獎，每注可得100元。

    第111000075期今彩539中獎號碼為「03、16、26、27、36」，頭獎3注中獎，每注可得800萬元；貳獎176注中獎，每注可得2萬元；參獎共6631注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬9442注中獎，每注可得50元。

    第111000075期39樂合彩中獎號碼為「03、16、26、27、36」，四合共1注中獎，每注可得21萬2500元；三合共421注中獎，每注可得1萬1250元；二合共9942注中獎，每注可得1125元。

    第111000075期3星彩中獎號碼為「922」，正彩共42注中獎，每注可得1萬2500元。

    第111000075期4星彩中獎號碼為「7190」，正彩共8注中獎，每注可得12萬5000元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

    大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    3/29 大樂透、雙贏彩、今彩539 開獎囉！
    2022/03/29 21:43

    3/29 大樂透、雙贏彩、今彩539 開獎囉！
    3/28 威力彩、雙贏彩、今彩539 頭獎均摃龜！
    2022/03/28 22:18

    3/28 威力彩、雙贏彩、今彩539 頭獎均摃龜！

    余祥銓靠它甩12公斤 分享完秒斷貨！
    3/28 威力彩、雙贏彩、今彩539 開獎囉！
    2022/03/28 21:00

    3/28 威力彩、雙贏彩、今彩539 開獎囉！
    3/26 今彩539頭獎開出2注！800萬獎落新北、屏東
    2022/03/26 22:13

    3/26 今彩539頭獎開出2注！800萬獎落新北、屏東

    夏季空調首選 大金三位一體新標準
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播