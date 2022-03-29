最高法院「連身條款」存廢 法官會議「不予表決」維持現狀

最高法院今天召開法官會議，討論「連身條款」是否有必要修改或延用，經充分討論後，多數法官認為「應不予表決」，未做成是否改變的結論，亦即維持現狀。（資料照）

2022/03/29 17:37

〔記者張文川／台北報導〕行之有年的最高法院終審「連身條款」，也就是刑事、民事更三審以上，以及判處死刑、無期徒刑的再上訴（更二審）案件，由原承辦法官承審，多年來被法界質疑違反法官法定、迴避、隨機分案等原則；最高法院今天召開法官會議，討論是否有必要修改或延用，經充分討論後，多數法官認為「應不予表決」，未做成是否改變的結論，亦即維持現狀。

至於連身條款是否違憲，死囚歐陽榕、沈文賓、黃麟凱等人，已向憲法法庭聲請釋憲，請求闡明曾經承審過的最高院法官，是否應於日後更審時迴避，有待憲法法庭判決是否合憲。

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司法院1987年函令最高法院，就第二次以上發回更審的民刑事上訴案件，試辦由最後發回的原承辦法官辦理，1989年依司法院各級首長座談會議決議，函令最高法院就重大刑事案件再上訴案，仍由原承辦法官辦理。

最高法院據此訂立相關分案實施要點，自1991年起歷經5度修正，又在2018年9月19日修訂，將此項分案規則明文化，以便落實並杜絕爭議。

最高院今日召開法官會議，就「連身條款」的存廢提出討論事項，包括連身條款是否有助於久懸案件之審結確定？是否已因司法院「三專生制度」造成辦事法官調動頻繁而名存實廢？有無損害於當事人的審級利益？是否違反「抽籤或電腦隨機分案」，而不符法官法定原則？是否有違釋字第178號的精神？

最高法院會後表示，經充分討論後，多數法官認為「應不予表決」。亦即沒有定論，維持現況實施。

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