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    首頁　>　社會

    少年慶生被拱跳淡水河、3天後尋獲遺體 家屬盼在場11同學說實話

    新北市淡水鄭姓少年25日慶生跳下淡水河取樂失蹤，三天後成為冰冷遺體，家屬難掩哀痛，希望同學們說實話，還給死者公道。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市淡水鄭姓少年25日慶生跳下淡水河取樂失蹤，三天後成為冰冷遺體，家屬難掩哀痛，希望同學們說實話，還給死者公道。（記者吳仁捷翻攝）

    2022/03/29 12:52

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市鄭姓高中生25日到淡水金色河岸歡慶16歲生日，酒後眾人疑起鬨跳淡水河，但鄭生墜河後載浮載沈，同學營救未果報案，消防打撈三天，28日發現冰冷遺體，因鄭生相當開朗、大方，體格健壯，家屬相當不捨，要求警方調查清楚，希望在場11名同學能說實話，但同學們都否認，辯稱是壽星自行跳下，全案由檢警持續釐清。

    警方28日上午在淡水河畔，淡水海關碼頭後方，發現一具浮屍，勘驗後確認為

    25日晚間落水的16歲鄭姓少年；警方調查，死者就讀淡水某高中，25日晚間10時許與11名同學到金色河岸一間餐廳慶生、飲酒，眾人酒過三巡，起鬨拱壽星鄭姓少年跳水慶生，但鄭姓少年跳水後，不黯水性在冰冷河水中掙扎，同學救援未果，連忙通報一旁的滬尾消防分隊救人。

    焦急家屬也報案為失蹤人口協尋，但接獲警方通知，到場確認比對身分、特徵，確認鄭姓少年，家屬難掩哀痛，警方依報驗釐清死因。

    據透露，鄭姓少年體格高壯，相當貼心孝順，善解人意，在同學朋友間人緣很好，才會幫他慶生，家屬希望查清楚真相，還給死者公道。

    據瞭解，死者與來自三校的11名同學、朋友慶生，席間大家酒後玩開，但是沒人承認起鬨要死者跳水，讓家屬無法接受，只希望還原事實，給死者與家屬一個交代。

    新北市淡水鄭姓少年25日慶生跳下淡水河取樂失蹤，三天後成為冰冷遺體，家屬難掩哀痛，希望同學們說實話，還給死者公道。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市淡水鄭姓少年25日慶生跳下淡水河取樂失蹤，三天後成為冰冷遺體，家屬難掩哀痛，希望同學們說實話，還給死者公道。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市淡水鄭姓少年25日慶生跳下淡水河取樂失蹤，三天後成為冰冷遺體，家屬難掩哀痛，希望同學們說實話，還給死者公道。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市淡水鄭姓少年25日慶生跳下淡水河取樂失蹤，三天後成為冰冷遺體，家屬難掩哀痛，希望同學們說實話，還給死者公道。（記者吳仁捷翻攝）

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