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    省道時速百公里軋車逼車釀2死1重傷 肇事休旅車主重判9年10月

    省道時速百公里軋車逼車釀2死1重傷，肇事休旅車主重判9年10月。（示意圖）

    省道時速百公里軋車逼車釀2死1重傷，肇事休旅車主重判9年10月。（示意圖）

    2022/03/29 11:43

    〔記者楊國文／台北報導〕40歲休旅車駕駛林承佑與22歲的趙姓小轎車駕駛，前年在宜蘭縣五結鄉台2線省道以時速百公里逼車互軋，趙男轎車失控撞入路旁的大貨車底，趙男當場死亡，路旁的無辜路人則是1死1重傷，但林男事後駕車肇逃，但林到案否認高速軋車或肇逃，曾遭聲押獲准；高等法院今依過失致死、肇事致人死傷逃逸罪，判林9年10月徒刑，還可上訴。

    判決指出，肇事的路段同向有2線車道，林承佑於2020年3月28日上午9時駕駛灰色休旅車行駛在外側車道，趙男駕駛的黑色小客車則在林男前方，雙方之前就因互相超車結怨，當林行駛至肇事路段時，認為趙男駕車擋路，超車後疑故意偏向趙男車道「逼車」，時速高達百公里，後來導致小客車失控，撞向路邊大貨車。

    趙男的小客車因撞擊力道過大，整輛車變形嚴重，車頭幾乎被壓扁，趙男當場無呼吸人跳，送醫仍不治，在貨車後方討論工作的林姓貨車駕駛、林姓竹筏師傅無辜被撞，造成一死一重傷。

    林男發現肇事後，意駕車逃逸離去，直到警方調閱監視器畫面及後方車輛行車紀錄器，循線通知林男到案說明，訊後被檢方聲押獲准。

    林在法院應訊否認有過失致死、致人重傷等犯行，辯稱並未和趙男高速競駛，是因為趙男擋他的車，才駕車靠近住號黃線，想接近趙男拉下車窗，問他到底想要什麼，他才以時速90至100公里車速追逐趙男，直到車禍發生前一刻才追上他。當時，趙男先駕車靠近他，他打滑不敢踩煞車，順著車速往右拉回，林強調，只有順著車速拉回搶道的過失，沒想到會這麼嚴重，此事件是趙男先要撞他，沒有撞到，乒會自已失控。

    宜蘭地院審理認為，林說詞不實，林是駕車以高速追逐男、競駛及惡意逼車搶道，以致發生2死1重傷事故，依過失致死罪判林男9年、肇事致人死傷逃逸罪1年6月，合併判林10年徒刑。

    全案上訴後，高等法院維持一審見解，今依過失致死罪判林8年6月、肇事致人死傷逃逸罪判2年徒刑，合併判9年10月徒刑，還可上訴。

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