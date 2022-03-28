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    前和碩副總裁登山失聯 「跑山獸」投入救援 搜救進度曝光！

    「跑山獸」羅培德28日下午5點左右至前進指揮所，一同討論搜救行動。（民眾提供）

    「跑山獸」羅培德28日下午5點左右至前進指揮所，一同討論搜救行動。（民眾提供）

    2022/03/28 20:21

    〔即時新聞／綜合報導〕前「和碩聯合科技」副總裁蔡進國26日獨自開車前往新北市三峽區滿月圓山區登山，但27日凌晨仍未返家，聯絡不上蔡進國的家人焦急報警並PO網求助。過去多次幫忙救援任務的知名登山網紅「跑山獸」羅培德（Petr Novotny）今日已加入搜救行動，希望能盡快找到蔡進國。

    64歲的蔡進國26日到三峽滿月圓山區登山失聯，其家人27日報警，並在網上開出100萬元的懸賞求助。有熱心網友將此消息轉告時常加入救援隊的「跑山獸」羅培德，羅培德一聽也爽快答應，表示自己會在28日凌晨3點開車從埔里出發前往三峽。

    據悉，羅培德今天很早就上山搜尋，沒有先與搜救相關人員會合，直到下午約莫5點到前進指揮所，一同討論搜救行動。

    蔡進國家屬的親友也在臉書社團「靠北登山大小事」更新搜救狀況，表示截至28日下午5點，還沒有找到蔡進國；有登山嚮導分享經驗指出，滿月圓山區的路線叉路極多，一個分叉可能完整一圈會到7小時，希望網友在黃金72小時搜救時間內盡可能分享訊息，讓更多民間專業搜救人員加入行動。

    新北市消防局今晚近7時許透露，28日動員警消40名、義消26名、民間團體28名、林務局巡山員2名、搜救犬1隻，分7條路線入山進行搜救，行動至傍晚6點半皆無尋獲，預計明日早上7點半再繼續搜索。

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