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    首頁　>　社會

    台中2歲女童背包帶纏頸 保母自責朝過失傷害偵辦

    女童疑因攀爬安全護欄，並拉扯吊掛在旁之背包，致背包背帶纏繞頸部窒息。（民眾提供）

    女童疑因攀爬安全護欄，並拉扯吊掛在旁之背包，致背包背帶纏繞頸部窒息。（民眾提供）

    2022/03/28 17:14

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市葉姓保母受託照顧4名幼童，今早上廁所時，其中一名2歲女童疑攀爬護欄，拉扯一旁懸吊的背包，導致背帶纏繞頸部窒息，一度失去生命跡象，所幸經緊急送醫插管救回，但目前仍由母親陪同在加護病房觀察，至於葉女也在下午接受警訊，她相當自責也希望女童早日康復，全案將朝過失傷害罪方向偵辦。

    據查，43歲葉姓保母領有保母證照並有托育服務登記，經社會局登記在案，擔任保母工作已有4年多的時間，目前受託照顧4名幼童，今天除了一名幼童未由家長帶同前往外，共3名幼童一早就由家長帶往，此次發生意外的2歲女童，已由葉女照顧2年多，日託10小時的每月保母費用約在1.2萬元左右。

    上午8時許，葉女抽空上廁所，女童疑因攀爬安全護欄，並拉扯吊掛在旁之背包，致背包背帶纏繞頸部，造成窒息狀態，葉女如廁完驚見，嚇得趕緊排除纏繞並打119求助，但消防局救護人員到場時，女童一度沒有生命跡象，不過到院前，被救護人員救回，由院方插管後恢復呼吸、心跳，但尚未清醒恢復意識，現由母親陪同轉往台中榮總醫院治療觀察中。

    葉女下午到轄區第四分局製作相關筆錄時，她表示女童出生沒多久就交由她照顧，很有感情，發生此意外相當自責難過，也希望女童早日康復，全案將朝過失傷害罪方向偵辦，市府社會局也將輔導轉介另外3名幼童，而葉女是否有違反兒少保護法相關規定，有待後續調查。

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