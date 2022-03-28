拿性愛照嗆「眾樂樂」威脅性交 女智取色狼

高姓男子拿小若與她前男友的性行為影片截圖，逼迫小若與他發生性行為，並威脅若不從「那就眾樂樂好了」被害者假意同意與高男相約在旅館發生性行為，再報警處理，順利將高男逮捕。（情境照）

2022/03/28 15:04

〔記者王定傳／新北報導〕前年12月，高姓男子拿女網友小若（化名）與她前男友的性行為影片截圖，逼迫小若與他發生性行為，並威脅若不從「那就眾樂樂好了」、「妳不擔心大家觀看是嗎？」被害者假意同意與高男相約在新北市三重區某旅館發生性行為，再報警處理，順利將高男逮捕，由於高男事後賠償10萬元和解，新北地院審理後依強制性交未遂罪判他8個月徒刑，緩刑2年。

檢警調查，前年12月28日，高男透過Instagram（IG）傳送影片截圖給小若，要求小若與他發生性行為，被拒絕後再出言威脅說：「好吧那就眾樂樂好了」，意思就是小若不配合就要散布影片。

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檢警調查，小若以即將考試、生理期等理由拒絕，高男仍不死心，繼續傳訊威脅：「看來妳不擔心大家觀看是嗎？」等語。

檢方調查，小若因擔心影片外流，假意同意與高男相約在三重某旅館發生性行為，並報警處理；前年12月30日下午4時許，高男抵達旅館後，仍繼續傳訊：「別搞花招我要是有什麼狀況東西是會上傳的」，但他沒囂張多久，就被警方逮捕。

法院審理時，高男認罪，合議庭斥責高男僅為滿足一己私慾而犯案，所為欠缺法治觀念及對他人的尊重；惟念及高男無前科，素行良好，又坦承犯行，且已賠償10萬元和解，獲被害者原諒，因此判處上述徒刑及宣告緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並應接受3場法治教育課程。

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