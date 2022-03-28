用路人注意！彰縣新增2測速桿 4/1開抓

福興鄉臨海路與福正路口新設固定式測速照相桿，速限70公里，4月1日啟用開抓。（警方提供）

2022/03/28 10:48

〔記者湯世名／彰化報導〕用路人注意！彰化縣警局最近分別在福興鄉省道台17線臨海路與福正路口、社頭鄉縣道141線員集路與崙饒路口設立固定式測速照相桿，4月1日啟用開抓，速限各為70、50公里。連同這2支，全縣目前共有66支固定式測速照相桿，其中31支裝有拍照主機，警方呼籲用路人遵守行車速限，以策安全。

彰化縣警局交通隊指出，福興鄉臨海路道路筆直，車流量大，經評估後在臨海路與福正路口處新設1支固定式測速照相桿，速限70公里，車速逾80公里即開罰；社頭鄉員集路則是去年曾發生一起死亡車禍，經評估後在員集路與崙饒路口設立1支固定式測速照相桿，速限50公里，車速逾60公里即開罰。這2支測速桿均為南北向拍照，4月1日啟用後，違規超速的用路人，都將依道路交通管理處罰條例第40條處1200元以上2400元以下罰鍰。

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交通隊統計，加上這2支新設的測速桿，目前全縣共有66支固定式測速照相桿，其中有31支裝置有拍照主機，其餘35支是「空包彈」，儘管如此，警方仍會不定期更換拍照主機位置，虛實難測，讓用路人不會因此心存僥倖。

交通隊長林世明強調，警方設置測速桿主要目的是讓用路人遵守行車速限，並非一味開罰，用路人行經易肇事路段務必減速慢行，按照速限行駛以避免車速過快發生危險。

社頭鄉員集路與崙饒路口新設固定式測速照相桿，速限50公里，4月1日啟用開抓。（警方提供）

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