台中塗鴉藝術家購毒郵票 栽在緝毒犬吃官司

判決示意圖。

2022/03/28 09:50

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名年輕塗鴉藝術家，前年透過網路向美國賣家購買俗稱「一粒砂」迷幻藥的24張毒郵票，以及含大麻成分的菸草，結果在海關被緝毒犬嗅聞出查獲送辦，台中地院審酌，謝年紀仍輕無前科，毒品為供自己施用，依法判刑2年、拘役50天、緩刑5年、罰金5萬，並提供240小時義務勞務。

判決指出，謝姓男子明知麥角二乙胺（LSD、俗稱一粒砂）為迷幻藥，在台屬管制二級毒品，卻於前年5、6月間在台北市，委由「KEVIN」利用網路向美國賣家購買含LSD成分的24張毒郵票，還以不知情的法國籍鄰居作為收件人，企圖運輸毒品進口，但在海關時，就被緝毒犬嗅聞查獲。

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另謝男也向同一名綽號「KEVIN」男子，以1600元購買含氫大麻酚成分的菸草，警方在同年10月7日持搜索票前往查緝，當場查扣毒郵票、菸草、吸食器、手機等贓證物，全案訊後依毒品危害防制條例罪送辦。

台中地院審酌，謝男行為雖然不當，但毒品數量有限，目的在於供自己與友人使用，情節尚屬輕微，顯與一般販毒或運毒集團的犯罪情節不同，惡性尚非屬罪惡滔天、重大不赦程度，加上年紀仍輕，還從事塗鴉藝術創作，因在國外及在國內與外國人長期接觸，輕忽毒品危害性，未能妥適拿捏其分際。

且謝過去沒有前科，應是因一時失慮而觸法，謝所顯現的反社會人格並非嚴重，經審慎斟酌各項情狀，認謝所犯運輸第二級毒品罪，依規定酌量減刑，分別依運輸二級毒品、持有二級毒品罪，判刑2年、拘役50天得易科、緩刑5年，支付公庫5萬元，並向檢察官指定機關，提供240小時義務勞務、接受法治教育5場，緩刑期間付保護管束。

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