為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    台中塗鴉藝術家購毒郵票 栽在緝毒犬吃官司

    判決示意圖。

    判決示意圖。

    2022/03/28 09:50

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名年輕塗鴉藝術家，前年透過網路向美國賣家購買俗稱「一粒砂」迷幻藥的24張毒郵票，以及含大麻成分的菸草，結果在海關被緝毒犬嗅聞出查獲送辦，台中地院審酌，謝年紀仍輕無前科，毒品為供自己施用，依法判刑2年、拘役50天、緩刑5年、罰金5萬，並提供240小時義務勞務。

    判決指出，謝姓男子明知麥角二乙胺（LSD、俗稱一粒砂）為迷幻藥，在台屬管制二級毒品，卻於前年5、6月間在台北市，委由「KEVIN」利用網路向美國賣家購買含LSD成分的24張毒郵票，還以不知情的法國籍鄰居作為收件人，企圖運輸毒品進口，但在海關時，就被緝毒犬嗅聞查獲。

    另謝男也向同一名綽號「KEVIN」男子，以1600元購買含氫大麻酚成分的菸草，警方在同年10月7日持搜索票前往查緝，當場查扣毒郵票、菸草、吸食器、手機等贓證物，全案訊後依毒品危害防制條例罪送辦。

    台中地院審酌，謝男行為雖然不當，但毒品數量有限，目的在於供自己與友人使用，情節尚屬輕微，顯與一般販毒或運毒集團的犯罪情節不同，惡性尚非屬罪惡滔天、重大不赦程度，加上年紀仍輕，還從事塗鴉藝術創作，因在國外及在國內與外國人長期接觸，輕忽毒品危害性，未能妥適拿捏其分際。

    且謝過去沒有前科，應是因一時失慮而觸法，謝所顯現的反社會人格並非嚴重，經審慎斟酌各項情狀，認謝所犯運輸第二級毒品罪，依規定酌量減刑，分別依運輸二級毒品、持有二級毒品罪，判刑2年、拘役50天得易科、緩刑5年，支付公庫5萬元，並向檢察官指定機關，提供240小時義務勞務、接受法治教育5場，緩刑期間付保護管束。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    抓到了！萬豪酒店賓利車槍擊破案 賴嫌自稱「藥吃太多」
    2022/03/24 22:04

    抓到了！萬豪酒店賓利車槍擊破案 賴嫌自稱「藥吃太多」
    販毒集團郵寄咖啡豆毒包裹來台 刑事局查獲13公斤K毒
    2022/03/24 15:19

    販毒集團郵寄咖啡豆毒包裹來台 刑事局查獲13公斤K毒

    連假體重不暴增秘訣就靠「它」！
    憂疫後毒品攻入墾丁「台灣祭」 恆警超前部署逮藥頭
    2022/03/22 10:10

    憂疫後毒品攻入墾丁「台灣祭」 恆警超前部署逮藥頭
    鬼祟男見員警慌張丟包毒品 電眼全都錄百口莫辯
    2022/03/22 09:11

    鬼祟男見員警慌張丟包毒品 電眼全都錄百口莫辯

    新開立滙豐卓越理財帳戶 美金活存加碼2%
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播