小黃牛翹家成可愛路霸 農校趕緊帶回「管教」
2022/03/28 08:48
〔記者佟振國／南投報導〕路口有牛！南投縣仁愛鄉霧社街道昨天下午突然有頭小黃牛現身，疑似迷路了，站在路口不斷張望，為避免驚擾到牠，人車不敢貿然通過，成了可愛路霸，原來是附近國立仁愛高農農場的柵欄木樁因連續天雨土質鬆軟，被牛輕易推倒，這就樣「翹家」跑到街頭遊蕩，校方人員獲報趕緊將牠帶回農場，結束這場小牛迷途記。
仁愛鄉台14甲線沿途有知名景點清境農場，放牧需要，可愛的綿羊有時得跨越道路，公路總局也在路旁設置「當心綿羊」的警示牌，但昨天下午在霧社街道則是有黃牛現蹤，這頭小黃牛就站在台14線與通往國立仁愛高農校區的路口，不停的張望，似乎是迷路了，也對陌生的環境感到怕怕。
請繼續往下閱讀...
附近民眾及車輛也不敢貿然靠近或是經過，避免牛隻受到驚嚇奔逃，反而影響人員與交通安全，形同暫時封路，小黃牛也成了可愛路霸，原來小黃牛是飼養在仁愛高農的農場，從未離開過農場，因連續天雨，可能柵欄的木樁土質鬆軟，小牛就這樣推倒柵欄，跑到街頭遊蕩。
學校接到通報，農科技士從埔里趕上學校，已將「翹家」的牛帶回農場，並加強柵欄設施穩固，避免再發生牛隻脫逃。