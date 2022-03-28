小黃牛翹家成可愛路霸 農校趕緊帶回「管教」

仁愛鄉霧社台14線與通往仁愛高農校區路口，昨天下午有頭小黃牛「站崗」，人車暫時不敢貿然靠近或通過，成了可愛路霸。（民眾提供）

2022/03/28 08:48

〔記者佟振國／南投報導〕路口有牛！南投縣仁愛鄉霧社街道昨天下午突然有頭小黃牛現身，疑似迷路了，站在路口不斷張望，為避免驚擾到牠，人車不敢貿然通過，成了可愛路霸，原來是附近國立仁愛高農農場的柵欄木樁因連續天雨土質鬆軟，被牛輕易推倒，這就樣「翹家」跑到街頭遊蕩，校方人員獲報趕緊將牠帶回農場，結束這場小牛迷途記。

仁愛鄉台14甲線沿途有知名景點清境農場，放牧需要，可愛的綿羊有時得跨越道路，公路總局也在路旁設置「當心綿羊」的警示牌，但昨天下午在霧社街道則是有黃牛現蹤，這頭小黃牛就站在台14線與通往國立仁愛高農校區的路口，不停的張望，似乎是迷路了，也對陌生的環境感到怕怕。

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附近民眾及車輛也不敢貿然靠近或是經過，避免牛隻受到驚嚇奔逃，反而影響人員與交通安全，形同暫時封路，小黃牛也成了可愛路霸，原來小黃牛是飼養在仁愛高農的農場，從未離開過農場，因連續天雨，可能柵欄的木樁土質鬆軟，小牛就這樣推倒柵欄，跑到街頭遊蕩。

學校接到通報，農科技士從埔里趕上學校，已將「翹家」的牛帶回農場，並加強柵欄設施穩固，避免再發生牛隻脫逃。

國立仁愛高農的小黃牛昨天下午「翹家」在街頭遊蕩，民眾發現通報，校方緊急將牛帶回學校。（民眾提供）

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