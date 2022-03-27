屏東科大車禍學生1死1傷 駕駛賠480萬判刑6月

屏科大學生1死1傷案，高雄高分院判駕駛徒刑6月。（記者鮑建信攝）

2022/03/27 22:23

〔記者鮑建信／高雄報導〕屏東科技大學重大車禍學生1死1傷案，陳姓駕駛被依過失致死罪，判處徒刑6月，死者家屬認為量刑太輕上訴，高雄高分院調查陳男賠償包括強制責任險等共480萬元，確有盡力彌補的悔意，維持原審判決，仍可上訴。

判決書指出，2019年11月11日下午12點56分，陳姓被告駕駛小客車，行經屏東縣內埔鄉屏東科技大學校內學府路與忠孝路交岔路口，與騎機車載陳姓女同學的蔡女發生相撞，蔡女經送醫傷重不治，陳姓女同學雖受傷，但已撤回告訴。

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屏東地院依過失致死罪，判處陳有期徒刑6月，可易科罰金，以1000元折算1日。

不過，蔡女家屬指出，無法再享天倫之樂，對其造成終身無法抹滅的傷痛，縱使和解亦無法彌補其痛苦，基於同理心及審酌陳過失較高，僅判處徒刑6月，要求從重改判。

高雄高分院調查，據成大研究發展基金會車禍鑑定結果，認為陳車左轉彎時未充分檢視與注意對向來車，與蔡姓騎乘機車判斷與迴避方式錯誤，同為肇事原因。

此外，陳男與蔡女家屬以280萬元（不含強制責任險）達成和解，除由保險公司代為給付100萬元外，所餘180萬元已由陳男當場以支票給付，再加計強制責任險死亡給付200萬元，陳男方面賠付480萬元，確有盡力彌補害人家屬痛失親人的悔意，原審量刑並無不妥，判決上訴駁回。

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