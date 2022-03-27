基市警染疫擴大 警政署：調派支援 治安無空窗期

針對基隆警群聚染疫擴大，警政署調派刑事局及保警支援，強調治安無空窗期。（記者姚岳宏攝）

2022/03/27 13:57

〔記者姚岳宏／台北報導〕基隆市警局警員染疫擴大，已有8名刑警幹部被驗出感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），總局及全市4個分局全數淪陷，警政署表示，目前基隆市警局警力尚充足，倘有人力支援需求，已責由刑事警察局、保安警察第一總隊、基隆港務警察總隊優先調派警力支援，不會讓治安、交通停擺。

近日群聚感染有擴大跡象，警政署通令全國各警察機關，重申並落實執行COVID-19相關防疫作為，含駐地、勤務車輛及裝備定期清消，並嚴格控管勤務處所相關人員進出，落實實聯制；勤務人員值勤全程佩戴口罩，民眾報案洽公引導至設有隔板防護之通風處所，偵訊案件必要時以視訊方式辦理；減少舉辦餐會等活動，禁止逐桌敬酒；發生疫情啓動分班、分組、分流、異地辦公、居家辦公等勤務應變措施。

請繼續往下閱讀...

警政署表示，基隆市警察警力調度目前人力尚充足，倘有人力支援需求，警政署已責由刑事警察局、保一總隊、基隆港務警察總隊優先調派警力支援，警政署強調，防疫沒有法律假期，轄區之治安、交通工作更不會因疫情而停擺，全面展現警方維護治安決心，讓國人安心。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法