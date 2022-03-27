為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    基市警染疫擴大 警政署：調派支援 治安無空窗期

    針對基隆警群聚染疫擴大，警政署調派刑事局及保警支援，強調治安無空窗期。（記者姚岳宏攝）

    針對基隆警群聚染疫擴大，警政署調派刑事局及保警支援，強調治安無空窗期。（記者姚岳宏攝）

    2022/03/27 13:57

    〔記者姚岳宏／台北報導〕基隆市警局警員染疫擴大，已有8名刑警幹部被驗出感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），總局及全市4個分局全數淪陷，警政署表示，目前基隆市警局警力尚充足，倘有人力支援需求，已責由刑事警察局、保安警察第一總隊、基隆港務警察總隊優先調派警力支援，不會讓治安、交通停擺。

    近日群聚感染有擴大跡象，警政署通令全國各警察機關，重申並落實執行COVID-19相關防疫作為，含駐地、勤務車輛及裝備定期清消，並嚴格控管勤務處所相關人員進出，落實實聯制；勤務人員值勤全程佩戴口罩，民眾報案洽公引導至設有隔板防護之通風處所，偵訊案件必要時以視訊方式辦理；減少舉辦餐會等活動，禁止逐桌敬酒；發生疫情啓動分班、分組、分流、異地辦公、居家辦公等勤務應變措施。

    警政署表示，基隆市警察警力調度目前人力尚充足，倘有人力支援需求，警政署已責由刑事警察局、保一總隊、基隆港務警察總隊優先調派警力支援，警政署強調，防疫沒有法律假期，轄區之治安、交通工作更不會因疫情而停擺，全面展現警方維護治安決心，讓國人安心。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    快篩站滿滿都是警察！基隆市警察局下令全員篩檢
    2022/03/27 12:30

    快篩站滿滿都是警察！基隆市警察局下令全員篩檢
    基市警局再增1確診共8警染疫！ 千名警員PCR篩檢
    2022/03/27 12:27

    基市警局再增1確診共8警染疫！ 千名警員PCR篩檢

    同樣水岸房價減擔 桃園小檜溪唯一水岸地標
    基隆警察群聚擴大 侯友宜：新北警若染疫或隔離有第二預備警力
    2022/03/27 12:26

    基隆警察群聚擴大 侯友宜：新北警若染疫或隔離有第二預備警力
    基市警局聚餐感染擴大！ 新增3人確診已7人染疫
    2022/03/27 10:26

    基市警局聚餐感染擴大！ 新增3人確診已7人染疫

    新開立滙豐卓越理財帳戶 美金活存加碼2%
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播