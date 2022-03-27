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    喝茫了！高市大學生酒醉亂丟名牌皮夾、手機…夜睡公車亭

    警方於公車亭找到黃姓大學生。（讀者提供）

    警方於公車亭找到黃姓大學生。（讀者提供）

    2022/03/27 09:07

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市警方今表示，1名黃姓大學生前晚酒醉返回鳳山住家途中，喝茫竟宛如「散財童子」，沿路亂丟CK皮夾和蘋果手機後，坐在1處公車亭打瞌睡，1名女子昨要牽車赫見「天上掉下來的禮物」報警，警方循線找到黃男，他才發現身上空無一物，稱喝茫才會搞丟財物，謝警幫他找回名牌錢包與手機。

    鳳山警方調查，黃姓大學生（19歲）於3月25日深夜與友人喝酒慶生，搭乘計程車返家時，因不勝酒力醉倒街頭，竟隨手亂丟身上財物，把蘋果手機與CK名牌皮夾，分別丟置地上、民眾機車坐墊上。

    直到隔天1名女子前來牽機車，赫見「天上掉下來的禮物」報警，成功所警員許凱棟查訪附近民眾，有人看到1名男子剛路倒才離開，許員四處找尋該名男子，果然於附近1處公車亭，發現1名男子渾身酒味，坐著打瞌睡。

    許員關心他是否亂丟身上財物，黃男經許員提醒才想起蘋果手機與CK皮夾全掉了，他稱昨晚喝多嗨過頭，才會搞丟身上財物，完全不記得發生什麼事。

    經許員比對皮夾內證件與手機開機密碼，將蘋果手機與CK皮夾物歸原主，讓黃男免當「散財童子」，黃男感謝警方幫助，以後會注意自身財物。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    女子發現「天上掉下來的禮物」報警。（讀者提供）

    女子發現「天上掉下來的禮物」報警。（讀者提供）

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