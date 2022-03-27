接體員「大師兄」離職引關注 城中城大火小妹：有需要可匯錢

接體員「大師兄」，日前離職還在失業中，他昨日發文透露，有在城中城大火中痛失雙親的小妹特地私訊他，表示若有需要願意提供金援，讓他十分感動。圖為城中城大火。（圖擷自臉書）

2022/03/27 10:02

〔即時新聞／綜合報導〕時常在網路分享殯葬業日常而爆紅的殯儀館接體員「大師兄」日前宣布離職，引發外界關注，他昨日發文透露，有在城中城大火中痛失雙親的小妹特地私訊他，表示若有需要願意提供金援，讓他感動表示其實他過的很好，並希望小妹「有賺錢了記得要對自己好一點」。

作家「BigBrother大師兄」因時常分享殯儀館工作的所見所聞，獲得不少網友關注，他日前發文宣布離職，昨日則透露接到LINE私訊，笑稱一開始以為對方是銀行貸款林小姐或是投資專家張老師，不過後來發現對方竟是在城中城大火失去雙親的一名乖巧的妹妹，對方表示若有需要幫忙可以跟她說，還說如果經濟有壓力，可以匯錢給他。

請繼續往下閱讀...

大師兄也指出，除了這名小妹妹，還有另一位在竹科上班的高中同學，先前也藉著見面的機會對他表示，若有困難可以直接說，還說「二十萬內都可以先讓你撐著，記得打給我」，讓他笑回「你竹科混到兼差放款嗎？」結果對方也直接表示「幹！需要打給我啦！」

對於這些溫情，大師兄表示十分感動，並指「沒想到一個那麼久沒見面的朋友，這麼挺我」，他也藉此向那位小妹道謝，並強調「其實叔叔過的很好，只是習慣性哭窮而已。有賺錢了記得要對自己好一點，多帶狗狗出去玩～人生精彩的事情還很多呢！」

網友對此紛紛大讚「善的回力鏢」、「有些朋友也許不常聯絡但是在你需要的時候會一直挺你」、「大師兄幫了妹妹，而妹妹也是個想回報的好女孩」，也有網友笑稱「需要跟我說，算你五分利就好！」等。

時常在網路分享殯葬業日常而爆紅的殯儀館接體員「大師兄」，日前離職還在失業中，他昨日發文透露，有在城中城大火中痛失雙親的小妹特地私訊他，表示若有需要願意提供金援，讓他十分感動。（圖擷自臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法