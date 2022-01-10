想不通！堅持「低消1杯飲料」惹火作家 店家今天又發文

陳安儀和家人前往餐廳用餐點了上千元餐點，店家卻堅持每人至少要點一杯飲料當低消。餐廳示意圖，非當事餐廳。（法新社）

2022/01/10 20:58

〔即時新聞／綜合報導〕「低消」到底是什麼？知名作家陳安儀和家人前幾天到宜蘭縣礁溪一間餐廳用餐，兩人點了上千元餐點，店家卻堅持每人至少要點一杯飲料當低消，她覺得匪夷所思，認為「低消」應是最低消費金額，不該是一樣品項，雙方僵持不下，陳安儀沒用餐就帶著怒氣離開，事後在臉書發文引起網路熱烈討論；店家事後發文解釋，並更正低消用語，今天再度發文，仍堅持基本消費，強調「別讓情緒放在溝通前面」。

陳安儀7日在臉書發文表示，她和家人前往礁溪「奶油麵包」餐廳用餐，點了一份義大利麵、一份早午餐、一份炸物、一份烤蔬菜和一個濃湯，餐點金額超過1000元，點完餐後店員卻問她要什麼飲料，她回說自己不喝飲料後，店員卻堅稱「我們店裡的『低消』是一杯飲料！」

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對此，陳安儀回應，「我們點的東西已經遠超過『低消』啦！店裡一杯飲料大約120～180元之間，我點的餐點金額已經遠超於此」，但店員仍堅持沒點飲料就沒符合低消，陳安儀便發揮作家的精神，耐心解釋「低消」是「最低消費金額」的簡稱，對一般人來說，「低消是一杯飲料」就是指「最低消費是至少一杯飲料的金額」，只要點餐金額有超過飲料的費用即可，不懂為何還堅持要她點飲料？

陳安儀也質疑，官網也沒有說明「一定要點飲料、否則不能用餐」，未料後來店長出面也是斬釘截鐵地說「一定要點飲料」，這讓陳安儀感到不滿，覺得有一種有理說不清、被強迫推銷的感覺，因此她最後沒用餐、帶著怒氣離開了餐廳。

陳安儀事後再發文，強烈建議店家應在官網註明：「不點飲料不能用餐」，或是「用餐必須點飲料」，而非使用「低消」、「基消」等曖昧說法混人耳目，無奈直呼「這次我真是長見識了！」

網友見狀紛紛留言酸說「為了一杯飲料，把買了上千上萬元的顧客趕跑XD」、「台灣一堆智障店家」、「真是莫名奇妙的堅持」、「我支持低消但強制消費一杯飲料不ok」，但也有人替店家緩頰說，「店家就寫清楚了是1杯飲料，到底哪來的不清楚了」。

對此，店家也在官方粉專發文回應，「礁溪旗艦店開業以來，有太多客人拿了麵包與甜點就要入座，堅持不做餐廳的消費，造成餐廳的營運困擾。為了取其平衡點，今年起，內用更改為低消需為一杯飲品，但文字上的誤植應更正為（基本消費）為一杯飲品，如造成不便並非原意」。

店家今日再度發文說，「很抱歉，為了讓顧客有更好的服務品質，我們依舊得維持著，『基本消費為一杯飲品』的入場消費原則，我們會在所有入口顯眼處，並加強員工教育訓練，以免讓消費者產生不必要的誤會」、「別讓情緒放在溝通前面，希望各界對於餐廳和知名作家陳小姐的良善互動，給予尊重和空間」。

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