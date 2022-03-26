3/26 今彩539頭獎開出2注！800萬獎落新北、屏東

今晚開獎的第111000073期今彩539頭獎開出2注，由新北市「富貴財神投注站」、屏東縣「里發彩券行」開出。（資料照、圖擷取自台灣彩券官網；本報合成）

2022/03/26 22:13

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月26日）開獎的第111000073期今彩539頭獎開出2注，由新北市新店區建國路96號「富貴財神投注站」、屏東縣里港鄉大平村仁和路35號「里發彩券行」開出；第111000073期雙贏彩，頭獎摃龜。

第111000073期雙贏彩中獎號碼為「01、03、06、07、08、09、12、13、17、19、20、22」，頭獎摃龜；貳獎共5注中獎，每注可得10萬元；參獎共151注中獎，每注可得500元；肆獎共1619注中獎，每注可得100元。

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第111000073期今彩539中獎號碼為「03、12、22、33、39」，頭獎共2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共170注中獎，每注可得2萬元；參獎共6730注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬4367注中獎，每注可得50元。

第111000073期39樂合彩中獎號碼為「03、12、22、33、39」，四合摃龜；三合共198注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬1219注中獎，每注可得1125元。

第111000073期3星彩中獎號碼為「470」，正彩共30注中獎，每注可得1萬2500元。

第111000073期4星彩中獎號碼為「1364」，正彩摃龜。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站 。

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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