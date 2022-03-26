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    恐怖！閃燈提醒對向車關遠燈 反遭3惡煞持棍棒砸車

    彰化1名男子閃燈提醒對向車關遠燈，結果反遭對方持棍棒砸車。（翻攝臉書爆料公社）

    彰化1名男子閃燈提醒對向車關遠燈，結果反遭對方持棍棒砸車。（翻攝臉書爆料公社）

    2022/03/26 14:27

    〔記者陳冠備／彰化報導〕別動不動就惱怒！彰化林姓男子昨（25日）行經員林市員鹿路與莒光路口時，發現對向車開遠燈，他好意閃大燈提醒，但對方不為所動，於是也用遠光回照，未料竟被對方尾隨攔車，他嚇得頻道歉，但還是遭3名惡煞持球棒砸車。警方獲報後今日將賴姓、蔡姓與陳姓等3人逮捕，全案依恐嚇、妨害秩序、毀損及公共危險等罪嫌移送法辦。

    林男昨日在「爆料公社」網站貼出一則行車糾紛影片，他表示，昨日凌晨開車在路口停等紅燈，他覺得對向車道車輛開遠光燈太刺眼，便閃遠光燈提醒，結果對方依然使用遠光燈，他便也使用遠光燈回照，後來綠燈相會後，對方竟迴轉繞到他的後方尾隨，並用遠燈持續照，然後逼車跟車很近。

    他被追到民生路與中正路口時，對方車輛違規跨越雙黃線逆向超車繞到他前方攔車，隨後有3名男子持棍棒下車，3人不斷敲拍他車窗，他便搖下表示說明開遠光燈一事，但對方聲稱沒有，他不想爭執，於是跟對方說抱歉，不過對方不接受，還要他下車，他不予理會準備離開，結果就遭砸車，導致後擋風玻璃破裂、左側C柱等毀損，而對方砸車後就逃逸。

    貼文一出引起熱議，有人表示，「以後只好 遠燈開著互相傷害 比較安全」、「打不贏就撞阿，我車保險都是這種時候用的」、「下次看到拿球棒下車的直接方向盤左轉45度油門一拜就對了！！剩下的交給警察處理就好了！」等語。

    員林分局偵查隊長蕭志旺表示，警方獲報後立即展開追查，今日上午在大村逮捕賴男（42歲）蔡男與陳男3人，據他們供稱，因看到被害人有閃燈動作，認為是在挑臖，因此隨即迴車尾隨，並攔下被害人車輛理論。全案訊後依恐嚇、妨害秩序、毀損及公共危險等罪嫌移送法辦。

    男子行車紀錄器顯示，停等紅燈時，遇到對向車開遠燈，他也閃大燈示意。（翻攝臉書爆料公社）

    男子行車紀錄器顯示，停等紅燈時，遇到對向車開遠燈，他也閃大燈示意。（翻攝臉書爆料公社）

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