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    竹縣關西木材場大火延燒8天 迄今仍悶燒

    新竹縣關西鎮一處木材場18日清晨發生火警，由於現場堆置堆坑滿谷的木材，火勢一發不可收拾，迄今天第8天仍持續悶燒，讓消防人員疲憊不堪，圖為昨天畫面。（竹縣府消防局提供）

    新竹縣關西鎮一處木材場18日清晨發生火警，由於現場堆置堆坑滿谷的木材，火勢一發不可收拾，迄今天第8天仍持續悶燒，讓消防人員疲憊不堪，圖為昨天畫面。（竹縣府消防局提供）

    2022/03/25 16:22

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣關西鎮一處木材場18日清晨發生火警，由於現場堆置堆坑滿谷的木材，火勢一發不可收拾，大量濃煙飄散，消防局雖動員大批人車滅火，但因木材易燃，加上距離消防栓水源遠，即使連日下雨，迄今第8天仍持續悶燒，讓消防人員疲憊不堪，也造成空氣污染，全案後續將移交環保局裁罰。

    消防局第三大隊表示，關西鎮仁安里牛欄河黃劫步道旁一處木材場，18日清晨4點許發生火警，因現場堆放木材枯枝、樹頭，堆疊成一座座小山，高度超過3層樓，加上周邊都是樹木，火勢一發不可收拾，歷經7天7夜，消防局前後出動約40車次，動員警義消人力200餘名，迄今仍持續悶燒，目測平面面積就有100多坪。

    雖然木材場旁僅一家鐵工廠，距離住家尚有一段距離，但火警造成濃煙竄升，臭氣沖天引發民怨！

    消防局第三大隊表示，火警第一時間，現場右側即劃設防火區劃，避免往左側延燒，隨後5輛挖土機全面在四周開闢防火巷，隔開起火與未起火區域，再將起火悶燒的木材堆挖開灑水；但該處距離最近消防栓水源尚有2公里，必須駕駛消防車輛往返接駁水源，數十名警消、義消輪流持水線灑水，配合挖土機開挖降溫，消防人員疲憊不堪！

    消防局表示，火調鑑定初步研判疑為沼氣引發火警，確切原因尚待釐清，但火警造成空氣污染危害，全案後續將移交環保局依相關規定裁罰。

    新竹縣關西鎮一處木材場18日清晨發生火警，由於現場堆置堆坑滿谷的木材，火勢一發不可收拾，迄今天第8天仍持續悶燒，讓消防人員疲憊不堪，圖為昨天畫面。（竹縣府消防局提供）

    新竹縣關西鎮一處木材場18日清晨發生火警，由於現場堆置堆坑滿谷的木材，火勢一發不可收拾，迄今天第8天仍持續悶燒，讓消防人員疲憊不堪，圖為昨天畫面。（竹縣府消防局提供）

    關西鎮木材場火警從18日發生迄今仍持續悶燒，大量濃煙飄散，讓前往滅火的警消義消人員疲憊不堪，也造成空氣污染，全案後續將移交環保局裁罰。圖為昨天畫面。（竹縣府消防局提供）

    關西鎮木材場火警從18日發生迄今仍持續悶燒，大量濃煙飄散，讓前往滅火的警消義消人員疲憊不堪，也造成空氣污染，全案後續將移交環保局裁罰。圖為昨天畫面。（竹縣府消防局提供）

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