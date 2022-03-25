把清明防火宣導變成漫畫梗圖 連蠢羊與奇怪生物都來留言了！
〔記者劉曉欣／彰化報導〕清明節是消防員的噩夢？彰化縣福興消防分隊把「四不二記得」清明防火宣導，變成「消防員的告白」漫畫梗圖，透過菜鳥「阿福」與牛牛隊員的對話，點出掃墓防災重點」，由於內容有趣又寫實，粉專貼文有1萬人按讚、超過7000次分享，還吸引曾經以警消為題創作的蠢羊與奇怪生物都來留言！
福興消防分隊長黃倢奕表示，為了讓清明防火宣導更活潑，決定以圖文故事來取帶制式口號，原本以網路圖片配上文字手法表現，後來考量到版權問題，委託朋友搭配她所寫的腳本以漫畫梗圖呈現，而主角「阿福」是菜鳥消防員，名字靈感來自「福興分隊」，「阿福」的隊友「牛牛」，則是因為福興鄉是乳牛重鎮，以符合在地特色。
請繼續往下閱讀...
黃倢奕指出，在「消防員的告白」漫畫梗圖當中，最讓第一線消防員最有感的一句話就是「清明節上班，你的勇氣是梁靜茹給的？」因為，彰化縣曾經最誇張的時候，在5小時就有30起火警，短短3天就有發生80件，造成各地消防員疲於奔命，讓消防員累到都說「早餐還沒吃完，回來就晚上了，豆漿直接變豆花」！
黃倢奕說，清明掃墓火災起源，不外乎就是燒金紙與燒雜草，沒有取水確實撲滅餘燼後才離開，一旦又有人抽煙，就會又不小心引燃雜草，透過「阿福」與「牛牛」的真情告白，希望能讓民眾都能做到燒金紙要在旁看顧好、離開前要把火熄滅，就像漫畫裡頭「牛牛」的結論「自己放的火自己滅」，不然的話，「阿福」就只好繼續跳祈雨舞，只拚清明節能夠下雨。
福興消防分隊在《福興消防分隊-警消/義消/防宣》粉專貼出清明防火宣導漫畫梗圖，獲得熱烈迴響，不只蠢羊與奇怪生物、焦糖哥哥-陳嘉行、「鄉民女鄉」黃瓊慧都來留言，彰化縣議長謝典林直接留言「我覺得可以」，超人氣的回應也讓彰化縣消防局長施順仁覺得很有創意。