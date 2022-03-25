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    少女拜拜求健康 色宮主假借「清身體」猥褻

    少女宮廟拜拜求身體健康，色宮主假借「清身體」猥褻，被桃園地院判處3年徒刑。示意圖，非當事人。（資料照）

    少女宮廟拜拜求身體健康，色宮主假借「清身體」猥褻，被桃園地院判處3年徒刑。示意圖，非當事人。（資料照）

    2022/03/25 12:42

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕陳姓男子在桃園市龍潭區經營宮廟，2019年間一名14歲少女因身體虛弱，被媽媽帶往宮廟拜拜求健康，陳男竟假借「清身體」名義，2度將少女帶往小房間強制猥褻，並告誡「不要告訴媽媽，這是我們之間的小秘密」，直到少女因會考成績不好找老師聊天，才吐露這段恐怖經歷，陳男近日被桃園地院依2個成年人故意對少年犯強制猥褻罪判刑3年。

    少女控訴，她從小身體就不好，2019年就讀國中二年級時，媽媽帶她到陳男經營的宮廟拜拜，希望藉由信仰力量改善身體，第1次單純去拜拜，陳男看到她就說要「清身體」，並將她帶到小房間強摸她胸部、親嘴，時間長達半個小時；過了約2週媽媽再帶她前往，陳男又以相同手法對待她，甚至稱「如果你年紀再大一點的話會想娶你、你有沒有夢到我？我們前世可能有關係、不要告訴媽媽」。

    少女因害怕不敢對外求援，直到會考結束、成績不理想，找老師聊天傾訴時，將埋藏已久的經歷說出，老師隨即通報校內輔導老師並報案；陳男否認有強制猥褻犯行，辯稱剛開始是以香在少女身上畫圈，沒有接觸到身體，是少女媽媽求他幫忙，才問神尊可否並有詢問母女倆「會接觸到身體」，少女同意並將衣服撩起，他只有將手放在心窩、後背處，沒有觸摸胸部、親吻等動作，更沒有要她不能說。

    判決指出，少女陳述遭侵害過程前後一致，應有相當真實性、非子虛烏有，法官另傳喚少女老師出庭證稱，少女敘述那段經歷時，出現情緒激動、害怕及不願回想等反應，出庭時一度因情緒不穩無法繼續，認為陳男對少女強制猥褻行為應屬灼然明甚，依2個成年人故意對少年犯強制猥褻罪各判處1年8月徒刑，應執行3年，可上訴。

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