機車遭賓士車攔腰撞！ 2女「空翻」墜地影像嚇人

劉女騎機車載友人李女行經路口時，與黃女駕駛的賓士車發生碰撞。（圖由民眾提供）

2022/03/25 10:47

〔記者彭健禮／苗栗報導〕路口如虎口！苗栗縣年約20歲的劉姓女子騎機車載友人李姓女子，行經路口時，與40歲黃姓女子駕駛的賓士車發生碰撞；賓士車攔腰將劉、李2女撞飛，在空中翻滾一圈後墜地，受傷送醫，幸好無生命危險。警方調查雙方駕駛都沒有酒駕，依據路口監視器影像，初判劉女行經路口未減速，黃女行駛支道未禮讓幹道先行。

竹南警分局後龍分駐所於22日上午10點多接獲報案稱，後龍鎮勝利街、中龍街與明德街交岔路口發生交通事故。所長楊旭中與警員陳俊宏到場，發現為一輛賓士轎車與一輛機車碰撞，機車騎士劉女與乘客李女受傷，隨即協助由救護車送醫急救，並現場擺放交通錐，進行交通疏導，避免衍生其他危害。

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警方調查，該交岔路口無交通號誌，但有設置反光鏡，劉女騎機車載友人李女由勝利街直行往北欲進入中龍街時，與沿明德街直行穿越勝利街的賓士車發生碰撞。

路口監視器也拍下車禍經過，機車上的劉、李2女遭賓士車攔腰撞上，在空中翻滾一圈後掉落地面。劉女受有膝蓋擦挫傷、李女則是腳部擦挫傷及骨折，所幸2人均有戴妥安全帽，經送醫救治後，無生命危險。

竹南警分局提醒民眾，請確實遵守道路交通安全規則規定，行經無號誌路口應減速慢行，另支線道車應暫停注意左右有無來車再開，幹線道車應減速慢行注意左右有無來車再行，支線道車應禮讓幹線道車先行，籲請民眾牢記汽機車「路口慢看停」準則，以防止事故發生，保障行車安全。

賓士車攔腰將劉、李2女撞飛，在空中翻滾一圈後墜地，受傷送醫。（圖由民眾提供）

劉女騎機車載友人李女行經路口時，與黃女駕駛的賓士車發生碰撞；賓士車攔腰將劉、李2女撞飛，在空中翻滾一圈後墜地，受傷送醫。（圖由民眾提供）

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