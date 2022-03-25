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    能安縱走傳高山協作失聯 家屬質疑登山隊丟包

    知名登山路線能安縱走，沿途經過多座百岳，有險峻稜線也有壯闊草原與高山湖泊，吸引許多山友前往。（記者佟振國攝）

    知名登山路線能安縱走，沿途經過多座百岳，有險峻稜線也有壯闊草原與高山湖泊，吸引許多山友前往。（記者佟振國攝）

    2022/03/25 09:05

    〔記者佟振國／南投報導〕一支17人登山隊19日前往攀登能安縱走，22日由奧萬大森林遊樂區下山，但其中一名紀姓高山協作卻未一同下山，家屬也無法取得聯繫，23日晚間向南投縣消防局通報失聯協尋，也在臉書發文質疑登山隊丟包行為，3名警消及4名家屬親友昨天由奧萬大入山進行搜尋，但連日大雨，萬大南溪水勢湍急，搜救隊今天將設法涉溪挺進，也希望進一步掌握更多訊息以利搜尋。

    據了解，這支登山隊連同領隊、隊員及高山協作計17人，本月19日攀登知名登山路線能安縱走，預定23日下山，為期5天，但登山隊提早1天於22日從奧萬大下山，卻傳出隨隊的紀姓高山協作至今失聯的狀況。

    南投縣消防局23日晚間接獲報案，經與登山隊領隊聯繫了解前幾日的狀況，登山隊與紀姓協作第3天（21日）均有通過光頭山崩壁，但協作的腳程較慢，在三叉營地紮營時有回頭3公里尋找，但沒有回應，因為第4天（22日）天氣不好，看大家的狀況不良好，隊伍就直接下山，消防局研判紀姓高山協作人可能在下切至溪谷的路段，該路段無手機訊號，家屬也無法取得聯繫。

    消防局昨天調派仁愛消防分隊等3名警消，以及4名協作親友，由奧萬大入山準備向上搜尋，但這2天仁愛山區降雨，且雨勢不小，萬大南溪的水位上漲，水勢湍急，搜救隊昨天在南溪第4匯流口等待，若今天降雨暫歇，再設法涉溪挺進，才能進一步搜尋。

    家屬則在臉書發文質疑登山隊提早1天下山，而且第3天晚上紮營時也沒等到協作，隔天第4天就直接「踢出去」，直到第5天的晚上才告知家人是否有跟協作聯繫上，聞訊真的十分錯愕，貼文一出也引起山友炸鍋議論，但不論是非對錯，大家都希望協作能平安下山。

    南投縣消防局根據登山隊說法，協作第3天有越過光頭山崩壁，但未在三叉營地紮營。（記者佟振國攝）

    南投縣消防局根據登山隊說法，協作第3天有越過光頭山崩壁，但未在三叉營地紮營。（記者佟振國攝）

    能安縱走傳出高山協作失聯，家屬則在臉書發文質疑登山隊丟包。（記者佟振國翻攝）

    能安縱走傳出高山協作失聯，家屬則在臉書發文質疑登山隊丟包。（記者佟振國翻攝）

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